Понад 96% померлих від COVID-19 протягом 3 місяців були не щеплені – МОЗ

Яна Осадча журналіст
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16 листопада 2021

96,5% померлих від ускладнень COVID-19 з 1 серпня по 31 жовтня 2021 року були не щеплені двома дозами вакцини.

94,3% госпіталізованих з діагнозом COVID-19 за цей період не пройшли повний курс вакцинації, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними відомства, вакциновані мають у 9 разів менший ризик померти внаслідок COVID-19 ніж ті, хто не робив щеплень.

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При цьому людей, які завершили курс вакцинації, госпіталізують із COVID-19 у 5 разів рідше ніж тих, хто не отримав жодної дози або зробив лише одне щеплення.

 Фото Eldar Sarakhman. "Україньска правда"

Особливо важливо щепитися людям старшого віку, людям із супутніми захворюваннями, такими як, цукровий діабет, серцево-судинні, аутоімунні та онкологічні захворювання.

Адже вони мають вищий ризик важко захворіти на COVID-19, отримати ускладнення та померти від цієї хвороби.

В Україні зараз можна щепитися однією з чотирьох вакцин: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer та Moderna. 

Наразі доступні 11,3 млн доз цих вакцин.

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