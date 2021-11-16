Понад 96% померлих від COVID-19 протягом 3 місяців були не щеплені – МОЗ

96,5% померлих від ускладнень COVID-19 з 1 серпня по 31 жовтня 2021 року були не щеплені двома дозами вакцини.

94,3% госпіталізованих з діагнозом COVID-19 за цей період не пройшли повний курс вакцинації, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я.

За даними відомства, вакциновані мають у 9 разів менший ризик померти внаслідок COVID-19 ніж ті, хто не робив щеплень.

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При цьому людей, які завершили курс вакцинації, госпіталізують із COVID-19 у 5 разів рідше ніж тих, хто не отримав жодної дози або зробив лише одне щеплення.

Особливо важливо щепитися людям старшого віку, людям із супутніми захворюваннями, такими як, цукровий діабет, серцево-судинні, аутоімунні та онкологічні захворювання.

Адже вони мають вищий ризик важко захворіти на COVID-19, отримати ускладнення та померти від цієї хвороби.

В Україні зараз можна щепитися однією з чотирьох вакцин: AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer та Moderna.

Наразі доступні 11,3 млн доз цих вакцин.

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