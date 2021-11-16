Поганий стан порожнини рота підвищує ризик ускладнень при COVID-19. Дослідження

Люди з поганим станом ротової порожнини можуть мати більш серйозні симптоми, у разі захворювання на COVID-19.

Дослідження доводятть, що пацієнти з коронавірусною хворобою, які також мають захворювання ясен, у 3,5 рази частіше потрапляють до реанімації, ніж ті, у кого ясна здорові.

Вони також у 4,5 рази частіше потребують апарату штучної вентиляції легень і в 9 разів частіше помирають від COVID-19, пишуть у The Conversation.

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Такі результати пояснюються, зокрема, зв’язком між гігієною порожнини рота та іншими захворюваннями.

Фото: Depositphotos/Автор pressmaster

Якщо людина довго не доглядає за ротовою порожниною, це призводить до дисбактеріозу: бактерії в ротовій порожнині переходять із спокійного стану в агресивний.

Як тільки бактерії ротової порожнини стають агресивними, вони можуть викликати захворювання ясен та потрапляти в кровотік.

Там бактерії можуть циркулювати по тілу й оселятися в різних органах, підвищуючи рівень запалення, і з часом сприяти різноманітним специфічним і хронічним станам.

Поганий стан порожнини рота може також вплинути на роботу серця, підвищити кров’яний тиск та рівень цукру в крові.

З ним також пов’язують передчасні пологи, артрит, захворювання нирок, респіраторні захворювання і навіть хворобу Альцгеймера.

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COVID-19 – не виняток. Порівняно з людьми з легкими або помірними симптомами, пацієнти з важкою формою COVID-19, мають підвищений рівень специфічного маркера запалення (так званого CRP).

Деякі пацієнти з важкою формою COVID-19 також страждають від так званого "цитокінового шторму", коли імунна система починає краще працювати, борючись із вірусом, і водночасшкодить власним тканинам організму.

Дослідження показують, що люди з поганим станом ротової порожнини також іноді мають підвищений рівень CRP і цитокінів – це свідчить про те, що захворювання ясен може викликати ту ж саму імунну відповідь, що і COVID-19, хоча і меншою мірою.

Отже, якщо обидва захворювання зустрічаються одночасно, коли в крові циркулюють і COVID-19, і агресивні бактерії ротової порожнини, разом вони можуть схилити імунну відповідь до шкоди власним тканинам організму, що призведе до гірших наслідків.

Ще одним ризиком, є бактеріальні інфекції. Вони часто зустрічаються у людей з COVID-19 та іншими тяжким захворюванням.

Протягом пандемії дослідження показали, що велика частина людей, подекуди до 50%, які помирали від COVID-19, одночасно мали бактеріальні інфекції.

Якщо гігієна порожнини рота погана, це може підвищити ризик інфекції більш агресивними бактеріями в ротовій порожнині, які потім можуть потрапити в дихальні шляхи та легені.

Крім того, проблеми з порожниною рота також можуть допомогти COVID-19 заразити організм. Ферменти бактерій, які викликають захворювання ясен, можуть змінювати поверхню рота та дихальних шляхів, полегшуючи іншим мікробам, таким як коронавірус, можливість потрапляти до цих поверхонь і рости там.

Тому дуже важливо підтримувати належну гігієну порожнини рота.

Лікарі рекомендують чистити зуби двічі на день протягом щонайменше двох хвилин пастою, що містить фтор, і регулярно відвідувати стоматолога.

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