Ляшко розповів, скільки днів минає між першими симптомами COVID-19 та смертю

Яна Осадча журналіст
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16 листопада 2021

Середній проміжок часу між появою перших симптомів у пацієнтів з COVID-19 до смерті у жовтні 2021 року складав 14 днів.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу 16 листопада, коментуючи встановлений антирекорд смертності в Україні.

За добу 15 листопада в Україні 838 людей померли від COVID-19.

За словами Ляшка, смертність є відкладеним показником і може продовжувати зростати впродовж двох тижнів після стабілізації захворюваності.

  Фото: Depositphotos/Автор photographee.eu

"Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація і через певний час може бути летальний наслідок",  пояснив міністр.

За його словами, незважаючи на таку кількість померлих, пандемія в Україні наразі розвивається "середньостатистичними темпами", завдяки карантинним обмеженням. 

"З 78 тисяч ліжок для COVID-пацієнтів наразі зайняті 49 тисяч. Зокрема, зайнято 64% ліжок з киснем",  сказав Віктор Ляшко.

Він також підкреслив, що за останні 3 місяці 94,3% госпіталізованих з COVID-19 не пройшли вакцинацію.

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