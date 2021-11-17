В Україні виявили 10 мутованих варіантів COVID-штаму "Дельта". Що про них відомо

В Україні циркулюють 10 варіантів штаму COVID-19 "Дельта", які походять з країн Європи, Америки та Африки.

Наразі в країні панує "Дельта", повідомляють в Інституті молекулярної біології та генетики України.

У жовтні 2021 року науковці дослідили 75 зразків, взятих у хворих на COVID-19 з різних регіонів країни.

Майже у 60% зразків був виявлений так званий "материнський" варіант "Дельти" індійського походження. Хоча ще у червні-серпні 2021 року "Дельта" була лише в половині зразків. У решті випадків вчені зафіксували британський штам "Альфа", який панував в Україні під час попередніх хвиль пандемії.

Фото: Depositphotos/Автор Dan74

Водночас вчені виявили ще 10 інших варіантів штаму "Дельта", які походять зі США, з Великої Британії та інших країн Європи, а також з Африки.

Генетики зазначають, що мутовані варіанти "Дельти" характеризуються більшою швидкістю розповсюдження, тобто є більш заразні, ніж "материнський" штам.

"Мутовані варіанти штаму "Дельта" відрізняються критичними змінами у ділянках вірусу, що відповідають за швидкість розмноження вірусу в клітині та реактивність імунної системи людини. Тобто вони швидше розповсюджуються", – говорить директор Інституту молекулярної біології і генетики, академік Михайло Тукало.

Михайло Тукало каже, що наявні вакцини проти COVID-19 дієві і проти мутованих варіантів штамів.

Нагадаємо, в лютому 2021 року вчені ІМБГ вперше зафіксували спалах штаму "Альфа" на Івано-Франківщині.

А в червні – появу в країні нового штаму "Дельта" у Києві та на Закарпатті.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.