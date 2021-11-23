У Pfizer заявили, що їхня вакцина на 100% захищає підлітків від COVID-19

Яна Осадча журналіст
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23 листопада 2021

Вакцина проти COVID-19 Pfizer на 100% захищає підлітків від захворювання.

Оновлені результати третьої фази дослідження свідчать, що дві дози вакцини забезпечують міцний довгостроковий захист від вірусу дітей 12-15 років, а будь-яких серйозних проблем з безпекою щеплень не виявлено, повідомили в компанії Pfizer.

Раніше у Pfizer заявляли, що препарат запобігає зараженню COVID-19 серед підлітків 12-18 років на 90%.

У дослідженні взяли участь 2 228 підлітків. Їх поділили на дві групи: перша група була вакцинована двома дозами Pfizer, а в іншій застосували плацебо.

 Фото: Depositphotos/Автор bhati.gajendra@gmail.com

У результаті на COVID-19 захворіли лише 30 підлітків з другої групи. У групі щеплених жодного випадку захворювання не виявили.

Ефективність вакцини висока незалежно від статі, раси, ожиріння та супровідних захворювань.

Дані для цього дослідження збиралися з листопада 2020 по вересень 2021 року.

"Це перші та єдині розкриті довгострокові дані, які демонструють безпеку та ефективність вакцини проти COVID-19 у людей у віці з 12 до 15 років", – заявив Угур Шахін, генеральний директор та співзасновник компанії BioNTech.

Нагадаємо, в Україні дозволено щепити дітей від 12 років проти COVID-19 вакциною Pfizer у разі наявності всіх рутинних щеплень. 

Дитячий COVID-сертифікат можна створити за допомогою платформи "Дія".

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