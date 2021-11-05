У Pfizer заявили, що їхня нова пігулка на 89% знижує ризик госпіталізації та смерті через COVID-19

У компанії Pfizer заявили, що їхня експериментальна пігулка PAXLOVID на 89% знижує ризик госпіталізації та смерті від COVID-19.

Вони оприлюднили відповідну заяву 5 листопада.

Науковці дійшли такого висновку після тестування пігулки PAXLOVID, яке проводилося з серпня до кінця вересня.

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Дослідники Pfizer провели експеримент і виявили, що серед хворих на COVID-19, які отримували пігулку, було госпіталізовано лише 0,8% пацієнтів.

Водночас серед тих, хто отримував плацебо, 7% були госпіталізовані або померли протягом 28 днів.

фото: Depositphotos/Автор duhaas

Загалом у тестуванні ліків взяли участь 1219 невакцинованих людей, хворих на COVID-19.

Вони мали легкий та помірний ступінь тяжкості хвороби, серед них були люди з високим ризиком госпіталізації через ожиріння, діабет або хвороби серця.

Учасників експерименту починали лікувати на 3-5 день після появи перших симптомів, терапія тривала протягом 5 днів.

Група учасників, яку лікували таблеткою PAXLOVID у поєднанні з препаратом проти ВІЛ, налічувала 607 учасників.

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У ній було 6 госпіталізацій та жодної смерті.

У групі людей, які отримували плацебо – 41 госпіталізація та 10 смертей із 612 людей.

"Усі ми в Pfizer неймовірно пишаємося нашими вченими, які розробили цю молекулу, працюючи надзвичайно швидко, щоб допомогти зменшити вплив цієї руйнівної хвороби на пацієнтів", – сказав доктор Мікаель Долстен, головний науковий співробітник Pfizer.

Тепер компанія очікує подальшого схвалення нового противірусного препарату і працює над тим, щоб забезпечити доступ до нього всіх, хто найбільше цього потребує, йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, Велика Британія стала першою країною у світі, яка схвалила пігулки "Молнупіравір" проти Covid-19.

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