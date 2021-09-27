Виробники Pfizer прогнозують кінець пандемії наступного року

Денис Карловський спеціально для УП.Життя
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27 вересня 2021

Повернення до нормального плину життя відбудеться вже впродовж наступного року, на думку генерального директора корпорації Pfizer Альберта Бурла.

Про це він заявив у прямому ефірі на американському телеканалі ABC.

Він сподівається, що завдяки вакцинації людство зможе повернутися до "докарантинних" часів упродовж річного терміну.

"Я не думаю, що це означає, що штами більше не будуть зʼявлятися і ми зможемо жити без щеплень", – заявив Альберт Бурла.

  Фото: elvinstar/Depositphotos

Він додав, що поява нових штамів може зумовити потребу в щорічній вакцинації проти COVID-19. 

Директор Pfizer стверджує, що вакцинація третьою дозою груп ризику та працівників критичних галузей не вплине на перебіг вакцинації у світі.

Нагадаємо, що в США нещодавно дозволили щеплення третьою дозою вакцини проти COVID-19 для окремих категорій населення.

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