Виробники Pfizer прогнозують кінець пандемії наступного року

Повернення до нормального плину життя відбудеться вже впродовж наступного року, на думку генерального директора корпорації Pfizer Альберта Бурла.

Про це він заявив у прямому ефірі на американському телеканалі ABC.

Він сподівається, що завдяки вакцинації людство зможе повернутися до "докарантинних" часів упродовж річного терміну.

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"Я не думаю, що це означає, що штами більше не будуть зʼявлятися і ми зможемо жити без щеплень", – заявив Альберт Бурла.

Фото: elvinstar/Depositphotos

Він додав, що поява нових штамів може зумовити потребу в щорічній вакцинації проти COVID-19.

Директор Pfizer стверджує, що вакцинація третьою дозою груп ризику та працівників критичних галузей не вплине на перебіг вакцинації у світі.

Нагадаємо, що в США нещодавно дозволили щеплення третьою дозою вакцини проти COVID-19 для окремих категорій населення.

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