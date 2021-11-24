Невакцинованих проти COVID-19 почнуть відсторонювати від роботи 9 грудня. Кого саме?

В Україні розширили перелік професій, для яких вакцинація проти COVID-19 стала обов’язковою.

Зокрема, йдеться про працівників закладів соціального захисту, "Укрпошти", "Укрзалізниці" тощо.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабінету міністрів 24 листопада.

Тепер вакцинуватися проти COVID-19 зобов’язані:

працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

співробітники установ, що надають соціальні послуги, установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ;

працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).

Фото: nicoletaionescu/Depositphotos

Нещеплених працівників почнуть відсторонювати від роботи з 9 грудня 2021 року без збереження зарплати.

Повернутися на роботу після відсторонення можна вже після першої дози вакцинації.

Раніше щепитися проти COVID-19 зобов’язали освітян і працівників місцевих органів.

9 листопада цей перелік розширили, і вакцинація проти COVID-19 стала обов’язковою для:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

державних підприємств, установ та організацій.

Нагадаємо, з 8 листопада в Україні почали відсторонювати від роботи невакцинованих освітян та чиновників.

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