Невакцинованих проти COVID-19 почнуть відсторонювати від роботи 9 грудня. Кого саме?

В Україні розширили перелік професій, для яких вакцинація проти COVID-19 стала обов’язковою.
Зокрема, йдеться про працівників закладів соціального захисту, "Укрпошти", "Укрзалізниці" тощо.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабінету міністрів 24 листопада.
Тепер вакцинуватися проти COVID-19 зобов’язані:
- працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- співробітники установ, що надають соціальні послуги, установ захисту прав дітей, реабілітаційних установ;
- працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави ("Укрпошта", "Укрзалізниця" та інші).
|Фото: nicoletaionescu/Depositphotos
Нещеплених працівників почнуть відсторонювати від роботи з 9 грудня 2021 року без збереження зарплати.
Повернутися на роботу після відсторонення можна вже після першої дози вакцинації.
Раніше щепитися проти COVID-19 зобов’язали освітян і працівників місцевих органів.
9 листопада цей перелік розширили, і вакцинація проти COVID-19 стала обов’язковою для:
- підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;
- державних підприємств, установ та організацій.
Нагадаємо, з 8 листопада в Україні почали відсторонювати від роботи невакцинованих освітян та чиновників.
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