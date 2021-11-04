Санлікар розповів, як повернутися до роботи після відсторонення через відсутність щеплення проти COVID-19

Після 8 листопада 2021 року від роботи відсторонятимуть працівників певних сфер, які ухиляються або відмовляються від щеплення проти COVID-19.

Такі обмеження стосуються лише тих організацій, чиї працівники повинні отримати обов'язкове щеплення, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я.

Повернутися до виконання своїх професійних обов'язків після відсторонення можна уже після першої дози вакцини проти COVID-19.

Про такий алгоритм розповів головний санітарний лікар країни Ігор Кузін під час брифінгу 4 листопада.

"Працівники, які отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19 не можуть бути відсторонені від роботи, оскільки вже не йдеться про ухилення або відмову від вакцинації.

Ми розуміємо, що така людина прихильна, просто не встигла отримати повний курс щеплення", – пояснює Кузін.

Фото: perig76/Depositphotos

Крім того, не можуть бути відсторонені від роботи особи, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідне підтвердження, видане закладом охорони здоров'я.

Санлікар зауважив, що така форма довідки (028) не міститиме даних про діагноз, який є протипоказанням до щеплення, тому керівник установи може офіційно її вимагати.

Якщо протипоказання тимчасове, то документ буде видаватися на певний проміжок часу.

Працівники організацій, які не матимуть щеплення проти COVID-19 станом на 8 листопада, вони будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати до моменту, поки не отримають щеплення.

До них належать:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

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