У МОЗ розширили перелік професій, яким обов'язково потрібно щепитися проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я розширило список професій, які підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.
Нещеплених працівників почнуть відсторонювати від роботи з грудня 2021 року, повідомили в відомстві.
Тепер до освітян й працівників місцевих органів влади додаються:
- співробітники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
- працівники установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;
- робітники державних підприємств, установ та організацій.
Повний список держпідприємств можна знайти в переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
|Фото: tbtb/Depositphotos
Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року.
Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.
Ті з них, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.
Нагадаємо, з 8 листопада в Україні почали відсторонювати від роботи невакцинованих працівників освіти та чиновників, які підлягають COVID-вакцинації.
За словами головного санлікаря України, повернутися на роботу після відсторонення через відсутність щеплення можна вже після першої дози вакцинації.
Профспілка працівників освіти і науки України звернулася до урядовців з проханням не відсторонювати від роботи вчителів з 8 листопада, а дати їм ще місяць для проведення вакцинації.
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