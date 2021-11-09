У МОЗ розширили перелік професій, яким обов'язково потрібно щепитися проти COVID-19

Яна Осадча журналіст
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9 листопада 2021

Міністерство охорони здоров'я розширило список професій, які підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Нещеплених працівників почнуть відсторонювати від роботи з грудня 2021 року, повідомили в відомстві.

Тепер до освітян й працівників місцевих органів влади додаються: 

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  • співробітники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • працівники установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;
  • робітники державних підприємств, установ та організацій.

Повний список держпідприємств можна знайти в переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

  Фото: tbtb/Depositphotos

Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року. 

Працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. 

Ті з них, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень,  не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.

Нагадаємо, з 8 листопада в Україні почали відсторонювати від роботи невакцинованих працівників освіти та чиновників, які підлягають COVID-вакцинації. 

За словами головного санлікаря України, повернутися на роботу після відсторонення через відсутність щеплення можна вже після першої дози вакцинації. 

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Профспілка працівників освіти і науки України звернулася до урядовців з проханням не відсторонювати від роботи вчителів з 8 листопада, а дати їм ще місяць для проведення вакцинації.

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