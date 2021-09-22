У МОЗ анонсували запровадження обов’язкової вакцинації вчителів проти COVID-19

У Міністерстві охорони здоров’я розроблять перелік професій, які підлягають обов’язковій профілактичній вакцинації проти COVID-19. До нього включать і педагогічних працівників.

Про це заявив на засіданні Уряду 22 вересня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Ми вважаємо за доцільне прийняти жорстке рішення для убезпечення освітнього процесу та функціонування органів державної влади, особливо в частині надання адміністративних послуг, де відбувається тісний контакт зі споживачами", – сказав міністр Віктор Ляшко.

За даними МОЗ, станом на 19 вересня, хоча б 1 дозу вакцини від COVID-19 отримали лише 49% працівників сфери освіти, повністю вакциновані – 39%.

Фото: stetsik/Depositphotos

"Європейський суд з прав людини у квітні цього року підтвердив положення українського законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною в демократичних суспільствах та не протирічить Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", – наголосив міністр.

Стаття 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає, що фахівці певного переліку професій підлягають регулярній профілактичній вакцинації проти небезпечних інфекційних хвороб. Формування цього переліку належить до відповідальності МОЗ.

Нагадаємо, освітній омбудсмен говорив, що немає законних підстав не допускати до роботи невакцинованих вчителів.

А головний санітарний лікар Ігор Кузін зазначав, що діти без профілактичних щеплень від інших інфекційних хвороб можуть бути не допущені до освітніх закладів.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.