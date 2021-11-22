В Україні найпоширенішим штамом COVID-19 є "Дельта" – Ляшко

В Україні у зразках тестувань пацієнтів з COVID-19 виявили штам "Дельта".

Такі результати показало секвенування зразків з 9 областей України за минулий тиждень.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 22 листопада.

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З вересня 2021 Україна має потужності для власного секвенування – генетичного аналізу COVID-19.

Фото: Ivantsov/Depositphotos

"Це дозволяє повністю розшифрувати геном віруса і здійснювати епіднагляд за всіма штамами коронавірусу, які циркулюють в країні", – сказав міністр.

У середньому за тиждень секвенуються близько 80-100 зразків.

Раніше у МОЗ повідомляли про 95% випадків "Дельти" серед усіх випадків COVID-19.

Нагадаємо, штам "Дельта" характеризується більшою швидкістю розповсюдження, небезпечністю та схильністю до мутацій.

В Україні вже виявили 10 мутованих варіантів COVID-штаму "Дельта".

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