В Україні найпоширенішим штамом COVID-19 є "Дельта" – Ляшко

В Україні у зразках тестувань пацієнтів з COVID-19 виявили штам "Дельта".
Такі результати показало секвенування зразків з 9 областей України за минулий тиждень.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 22 листопада.
З вересня 2021 Україна має потужності для власного секвенування – генетичного аналізу COVID-19.
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"Це дозволяє повністю розшифрувати геном віруса і здійснювати епіднагляд за всіма штамами коронавірусу, які циркулюють в країні", – сказав міністр.
У середньому за тиждень секвенуються близько 80-100 зразків.
Раніше у МОЗ повідомляли про 95% випадків "Дельти" серед усіх випадків COVID-19.
Нагадаємо, штам "Дельта" характеризується більшою швидкістю розповсюдження, небезпечністю та схильністю до мутацій.
В Україні вже виявили 10 мутованих варіантів COVID-штаму "Дельта".
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