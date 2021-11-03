ВООЗ схвалила індійську COVID-вакцину Covaxin

Яна Осадча журналіст
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3 листопада 2021

Всесвітня організація охорони здоров’я дозволила для екстреного використання індійську COVID-вакцину Covaxin.

Вакцину рекомендують використовувати в двох дозах з перервою між щепленнями в 4 тижні, повідомили у Twitter ВООЗ.

Covaxin дозволена для людей з 18 років.

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Дослідження встановили, що загальна ефективність Covaxin проти COVID-19 становить 78%.

  Фото: tbtbDepositphotos

Вакцина підходить для країн з низьким і середнім рівнем доходу через прості вимоги до зберігання, зазначають у ВООЗ.

Нагадаємо, у липні 2020 року перші результати досліджень вакцини Covaxin на людях показували обнадійливі результати.

Пізніше місцеві медики відмовилися робити щеплення цією вакциною, посилаючись на те, що вона не пройшла третю стадію випробувань.

Та згодом в Індії вакцину Covaxin схвалили для дітей віком 2-18 років.

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