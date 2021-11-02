В Україні дозволили екстрену реєстрацію ліків проти COVID-19

Верховна Рада підтримала законопроєкт, який дозволяє реєструвати ліки та вакцини проти COVID-19 у прискореному режимі.
За законопроєкт № 6121 про внесення змін до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів проголосували 262 депутати під час засідання 2 листопада.
"Законопроєктом пропонується дозволити прискорену державну реєстрацію під зобов’язання для екстреного медичного застосування лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для лікування та профілактики на час дії надзвичайної ситуації та/або карантину", – йдеться на сайті Ради.
Дозвіл на екстрене використання (EUA) – це механізм, що сприяє доступності та використанню лікарських засобів, вакцини або іншого медичного імунобіологічного препарату під час надзвичайних ситуацій та/або карантину у сфері охорони здоров’я, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.
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Цей проєкт закону передбачає екстрену реєстрацію лише за умови, якщо заявник може довести, що у нього відсутні можливості для надання повних даних про ефективність та безпеку лікарського засобу, вакцини або іншого медичного імунобіологічного препарату за нормальних умов застосування з об'єктивних причин.
При цьому, екстрене медичне застосування препаратів проти COVID-19 можливе лише за таких умов:
- якщо є дані про успішне проведення доклінічних випробувань/досліджень, окремих фаз клінічних випробувань/досліджень та отримані результати містять в сукупності наукові обґрунтовані докази, зокрема дані адекватних та добре контрольованих досліджень.
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Ці дані мають підтверджувати ефективність препарату для профілактики, діагностики або лікування серйозних або небезпечних для життя захворювань, які спричинили шкоду суспільному здоров'ю та життю громадян, зокрема під час пандемії.
- клінічні дослідження проводилися з дозволу та/або під наглядом (контролем) відповідних компетентних органів;
- відома та потенційна користь лікарського засобу переважає ризики;
- не існує адекватної, схваленої та доступної альтернативи лікарському засобу для діагностики, профілактики або лікування захворювання або стану.
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