В Україні очікують 2,9 млн доз COVID-вакцини Moderna

До кінця тижня Україна має отримати 2 млн 930 тис. доз вакцини Moderna.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 3 листопада.

Вакцину нададуть в рамках Глобальної ініціативи COVAX, яка забезпечує доставку COVID-вакцин до країн із низьким та середнім доходом.

За словами міністра, в Україні збільшилася кількість громадян, охочих вакцинуватися.

Фото: EsbenklinkerDepositphotos

Упродовж тижня Україна в середньому за добу вийшла на 250 тис. щеплень проти COVID-19.

"Очікується, що впродовж найближчих двох тижнів попит на вакцинацію другою дозою зросте вдвічі, а попит на першу дозу не зменшиться", – зазначив міністр.

Всього в Україну було поставлено 26 млн доз вакцин. Наразі залишилось близько 7,5 млн.

Віктор Ляшко закликав керівників регіонів підготуватися до збільшення охочих зробити щеплення.

"Публічно прошу регіони бути готовими до прогнозованого збільшення людей, які будуть вакцинуватися. Забезпечте роботу пунктів щеплення та центрів масової вакцинації з урахуванням збільшення попиту", – сказав він.

Нагадаємо, станом на 26 серпня 2021 року на національному складі України не залишилось вакцини проти COVID-19 Moderna.

Після цього поставок цієї вакцини в Україну не було.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.