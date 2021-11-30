В компанії Moderna вважають, що сучасні COVID-вакцини будуть менш ефективними проти штаму "Омікрон"

Усі наявні у світі вакцини проти COVID-19 можуть бути набагато менш ефективними в боротьбі з новим штамом "Омікрон", ніж з попередніми варіантами вірусу.

А перш ніж фармацевтичні компанії зможуть виробляти нові вакцини, спроможні бороти "Омікрон", пройдуть місяці, заявив виконавчий директор компанії-виробника вакцин Moderna Стефан Бансель в інтерв’ю Financial Times.

За його словами, через велику кількість мутацій штаму "Омікрон" та його швидке поширення у Південній Африці, можливо, доведеться адаптувати наявні мРНК-вакцини.

"Я вважаю, що не існує світу, де б ефективність сучасних вакцин була б на такому самому рівні, як з варіантом "Дельта", – сказав Стефан Бансель.

Фото: KukiLadrondeGuevara /Depositphotos

Він також зазначив, що хоча наразі немає повних даних про новий штам, всі вчені, з якими він спілкувався, казали: "це не добре".

За словами Банселя, вчені стурбовані тим, що 32 з 50 мутацій у варіанті "Омікрон" пов’язані з шиповидним білком, який допомагає мРНК-вакцинам навчити імунну систему людини боротися з COVID-19.

Нагадаємо, у неділю 28 листопада головний медичний директор "Moderna" Пол Бертон заявив, що компанія може випустити оновлену вакцину проти варіанту "Омікрон" вже на початку наступного року.

Виробник вакцин "мобілізував сотні працівників", щоб почати створювати нову версію вакцини, йдеться у заяві компанії.

Утім, Скотт Готліб, директор компанії-виробника іншої вакцини Pfizer заявив, що людина, яка буде вакцинована принаймні трьома дозами наявних вакцин, буде мати досить хороший захист від "Омікрону".

Згодом, президент США Джо Байден заявив, що "Омікрон" є "приводом для занепокоєння, а не приводом для паніки", додавши, що урядові медичні експерти "вірять, що вакцини й надалі забезпечуватимуть певний ступінь захисту від важких захворювань".

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я наголошують, що вакцини, як і раніше, мають вирішальне значення для зменшення ризику важких захворювань і смертності.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.