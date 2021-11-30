У МОЗ нагадали, якими мають бути мінімальні терміни між першою та другою дозами COVID-вакцин

Найбільший інтервал між першою та другою дозою вакцини проти COVID-19 складає 28 днів, а найменший – 14. Терміни для кожної вакцини – різні.
Про це нагадав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 30 листопада.
Найменша перерва між дозами у вакцини CoronaVac , вона складає 14 днів.
Між дозами вакцин Pfizer – мінімальна перерва у 21 день.
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А зробити друге щеплення вакцинами Moderna та AstraZeneca можна через 28 днів.
Раніше в МОЗ повідомляли, що у разі, коли людина з якихось причин пропустила дату другої вакцинації, її можна зробити будь-коли.
Та з 6 грудня 2022 року "жовтий" сертифікат про вакцинацію буде дійсним лише протягом 30 днів.
"Раніше він був чинним 120 днів. Жовтий сертифікат – це документ, який засвідчує проведення одного щеплення, а зелений сертифікат видається людині, яка пройшла повний курс, тобто зробила два щеплення проти COVID-19", – пояснив Ляшко.
Нагадаємо, що наявні в Україні вакцини можна змішувати, але за певними правилами. Якщо була отримана перша доза AstraZeneca та CoronaVac, то другу дозу можна зробити Pfizer або Moderna. А ось мРНК вакцини Moderna та Pfizer можна змішувати лише між собою.
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