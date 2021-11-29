В Україні немає COVID-штаму "Омікрон" – Ляшко

Станом на 29 листопада в Україні не виявили штаму COVID-19 "Омікрон", який викликав занепокоєння у Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Однак усі зразки, відмінні від "Дельти", будуть ретельно досліджувати, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 29 листопада.

"Україна має потужності для мультигеномного секвенування (аналізу геному вірусу), яке дозволяє виявляти нові штами COVID-19.

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Крім цього, в Україні діє система направлення на секвенування зразків із районів, де є значні сплески захворюваності від людей, які повернулися з-за кордону або мають атиповий перебіг хвороби", – сказав міністр.

Поява штаму "Омікрон" не має вплинути на діагностику COVID-19, запевняє міністр.

Фото: Giovanni_Cancemi/Depositphotos

Нагадаємо, про появу штаму "Омікрон" у ПАР стало відомо 24 листопада. Випадки нового штаму вже зафіксували у Німеччині, Італії, Бельгії, Ізраїлі, Канаді, Італії та Гонконзі.

"Омікрон" викликав глобальну тривогу через велику кількість мутацій, і науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.

Наразі невідомо, чи викликає штам "Омікрон" більш тяжкий перебіг хвороби.

Перші випадки інфікування "Омікроном" були зафіксовані у молодих людей, студентів, які зазвичай легше переносять COVID-19.

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Для розуміння особливостей перебігу хвороби після інфікування "Омікроном" необхідний час – від кількох днів до кількох тижнів, наголошує Ляшко.

"Поява нових небезпечних штамів – можливий наслідок нерівномірного розподілу (вакцин – ред.) та сумніву щодо вакцинації у світі.

Основна маса нових штамів з’являється у країнах з низьким рівнем доходу і низьким охопленням вакцинації", – пояснив Ляшко.

Повідомлення про новий штам збіглося у часі зі зростанням кількості випадків у Ботсвані та Південній Африці, але епідеміологічні дослідження, які підтвердять або спростують зв’язок між зростанням випадків та штамом "Омікрон", ще тривають.

Зростання кількості госпіталізацій у ПАР може бути пов’язане зі збільшенням загального числа інфікованих людей, а не з інфікування штамом "Омікрон", каже міністр.

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