У МОЗ хочуть розширити перелік професій, яким потрібно обов'язково щепитися проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я планує розширити перелік професій, яким потрібно отримати обов'язкове щеплення проти COVID-19.

Про це повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін під час брифінгу 4 листопада.

За його словами, до цього переліку хочуть додати працівників: Реклама: сфери соціальних послуг;

закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ, організацій, які включені до переліку об'єктів критичної інфраструктури.

Зокрема, до останнього пункту входить національний перевізник "Укрзалізниця".

Фото: DragonImages/Depositphotos

За словами Кузіна, наказ про розширення переліку поки на затвердженні в центральних органів виконавчої влади.

Нагадаємо, що наразі до переліку професій, які мають обов'язково щепитися входять працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

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