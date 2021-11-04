У МОЗ хочуть розширити перелік професій, яким потрібно обов'язково щепитися проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я планує розширити перелік професій, яким потрібно отримати обов'язкове щеплення проти COVID-19.
Про це повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін під час брифінгу 4 листопада.
За його словами, до цього переліку хочуть додати працівників:Реклама:
- сфери соціальних послуг;
- закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;
- підприємств, установ, організацій, які включені до переліку об'єктів критичної інфраструктури.
Зокрема, до останнього пункту входить національний перевізник "Укрзалізниця".
|Фото: DragonImages/Depositphotos
За словами Кузіна, наказ про розширення переліку поки на затвердженні в центральних органів виконавчої влади.
Нагадаємо, що наразі до переліку професій, які мають обов'язково щепитися входять працівники:
- центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
- місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
- закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
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