В Україні лише 59,7% дітей до року щеплені проти поліомієліту – Кузін

На 1 жовтня 2021 в Україні рівень охоплення трьома дозами вакцин проти поліомієліту дітей до року становить 59,7%.

Цього недостатньо для формування колективного імунітету, який формується, якщо в країні щеплені 95% дітей, заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 29 жовтня.

Найкраща ситуація з вакцинацією проти поліомієліту в Києві, Кіровоградській та Сумській областях.

Найгірша – в Закарпатській, Івано-Франківській та Херсонській.

Ситуація з поліомієлітом в Україні погіршилася після того, як на Рівненщині від хвороби померла невакцинована 17-місячна дитина.

За словами Кузіна, було проведене епідеміологічне розслідування цього випадку, під час якого встановили коло контактних осіб та взяли проби води та ґрунту.

"В Закарпатті також підтвердили випадок появлення поліоврусу. Отримані під час розслідування зразки відправлені до лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров’я. Від результатів залежить, яких заходів вживатиме держава", – каже Кузін.

Він також зазначив, що наразі на Рівненщині спеціалісти Держспоживслужби перевіряють, чи допускають невакцинованих дітей до садочків, а з 11 жовтня в територіальній громаді, де мешкає родина загиблої дитини, посилили заходи з імунізації.

Всього в ОТГ у вакцинації потребувало 243 дитини, 86 з них були вакциновані, 109 мали тимчасові протипоказання, а батьки 48 дітей взагалі відмовилися від щеплень.

"Через пандемію COVID-19 ми фіксуємо негативний вплив на доступність до медичних послуг не екстреного характеру.

Одна з них – проведення профілактичних щеплень, зокрема проти поліомієліту",– зазначає головний санітарний лікар.

Наріз керівникам обласних адміністрацій доручили посилити заходи щодо імунізації дітей проти хвороби.

"Під загрозою всі діти до 5 років, які невакциновані, бо вони найвразливіші", – говорить Куізін.

Нагадаємо, відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень, дітей вакцинують проти поліомієліту у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 років і 14 років.

Щеплення безоплатні і всі регіони забезпечені якісними вакцинами у достатній кількості, нагадують в установі.

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