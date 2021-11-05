На новорічні свята гірськолижні курорти працюватимуть лише для COVID-вакцинованих

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
Дарія Поперечна журналістка УП.Життя
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5 листопада 2021

Під час новорічних свят українські гірськолижні курорти працюватимуть лише для вакцинованих проти COVID-19. Обмеження стосується готелів, канатних доріг та підйомників.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час зустрічі із журналістами 5 листопада, повідомила кореспондентка "Української правди. Життя".

"Гірськолижні курорти, які є в Україні, будуть працювати для вакцинованих. Зараз, коли ви бронюєте наперед готелі, треба розуміти, щоб потім не було ніяких оскаржень – в готелі будуть селити тільки вакцинованих", – розповів Ляшко. 

Міністр додав, що на курортах, ймовірно, працюватиме система, яка дозволить туристам не показувати постійно сертифікати про вакцинацію.

Фото: jag_cz/Depositphotos

"Щоб не показувати постійно на канатній дорозі ковідний сертифікат, якщо ти поселився в готель, то є можливість зробити браслетик, на якому буде написано, в якому ти готелі, і ти далі вже можеш потрапляти по ковідному сертифікату", – розповів Ляшко. 

Якщо ж відпочивальник приїхав лише, наприклад, на канатну дорогу, доведеться показати сертифікат.

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