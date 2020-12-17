Як безпечно подорожувати, кататися на лижах та гостювати – святкові рекомендації від ВООЗ

Всесвітня організація здоров'я сформували правила і рекомендації для громадян і урядів щодо організації правил новорічних свят.

Їх мета – зменшити ризики зараження COVID-19.

Далі пряма мова експертів ВООЗ.





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Катання на лижах

В Європейському регіоні є більш ніж 1000 гірськолижних курортів.

Після 11 місяців пандемії ми знаємо, що гірськолижні курорти зіграли значну роль в поширенні пандемії по всій Європі, а потім публічні зустрічі зіграли ключову роль в поновленні її поширення літом.

Фото Depositphotos kiss.255 mail.ru

Катання на лижах не поширює COVID-19, але гірські курорти наповнені людьми – так.

В часі свят, які наближаються, ВООЗ рекомендує урядам розглянути можливість адаптації сезонних подій, щоби виключити можливість скупчення людей, особливо в замкнутих чи закритих умовах, в тому числі під час подорожей.

ВООЗ також радить урядам прийняти міри по розвантаженню громадського транспорту і цілковити унеможливити пересування людей, хворих на COVID-19.

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Про урочистості

Усім європейським країнам треба серйозно задуматися, чи варто проводити релігійні процесії, святкові ярмарки і церковні святкові служби.

В країнах, де поширення вірусу високе, варто серйозно задуматися про перенесення чи скорочення таких зустрічей.

Незалежно від країни, цього року релігійні служби, мають проходити по-іншому.

За можливості їх слід проводити на вулиці або зменшувати кількість присутніх для можливості дотримання дистанції.

При цьому має бути достатня вентиляція, гігієна рук і використання масок.

Приватні зустрічі в приміщеннях

Зустрічі в приміщеннях можуть бути небезпечними, тому що об'єднують різні групи людей, молодих і старих, із різних будинків, які можуть не дотримуватися профілактики інфікування.

Такі родинні зібрання варто проводити на вулиці, учасникам слід носити маски і триматися дистанції.

Якщо це неможливо і зустріч проходить в будинку, то ключовим фактором залишається обмеження кількості учасників групи, і забезпечення доброї вентиляції для зниження ризику зараження.

Може бути не дуже приємно носити маску чи дотримуватися фізичної дистанції в компанії друзів і сім'ї, але це значно сприяє забезпеченню безпеки і здоров'я кожного.

Людям із груп ризику та літнім друзям чи родичам може бути дуже важко попросити близьких людей триматися подалі фізично, незалежно від тривог чи занепокоєнь. Поміркуйте, до яких наслідків можуть призвести такі ваші рішення.

Подорожі

Для багатьох подорожі – це єдиний спосіб побачитися із своїми родичами чи друзями.

Однак тих, хто подорожує ВООЗ просить понад усе уникати переповненого транспорту.

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