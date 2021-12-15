COVID-вакцина CoronaVac не забезпечує потрібної кількості антитіл для боротьби з Омікроном – дослідження

Дві дози вакцини CoronaVac не забезпечують достатньої кількості антитіл для нейтралізації штаму COVID-19 Омікрон.

Це показали початкові лабораторні результати дослідження Гонконгського університету, повідомляє Bloomberg.

Дослідники дійшли висновку, що стандартного курсу з двох щеплень CoronaVac буде недостатньо, щоб подолати новий варіант вірусу.

Вчені проводили дослідження двох груп з 25 людей. Перша група була вакцинована препаратом CoronaVac, а друга – Рfizer.

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"Серед групи з 25 людей, вакцинованих двома дозами CoronaVac, в сироватці крові жодного з учасників не виявлено достатню кількість антитіл, щоб нейтралізувати Омікрон", – йдеться в заяві групи дослідників.

У групі, щеплених Рfizer, лише 5 із 25 реципієнтів вакцини мали захист від варіанту вірусу Омікрон, а ефективність вакцини була знижена до 20-24%. У порівнянні зі штамом SARS-CoV-2 титр нейтралізуючих антитіл проти варіанту Омікрон знизився в 36-40 разів.

Вчені не повідомили деталей дослідження, а також не розповіли про те, чи будуть його результати опубліковані в науковому журналі.

Дослідники Університету Гонконгу порадили громадянам отримати третю дозу щеплень якомога швидше, очікуючи наступне покоління вакцин.

Дослідження було невеликим, і на його результати могли вплинути вік пацієнтів та стан здоров’я.

Якщо в більш переконливих дослідженнях буде виявлено, що CoronaVac неефективний проти Омікрону, Китай зіткнеться з найбільшою загрозою від нового варіанту, вважають експерти.

В країні при населенні в 1,4 мільярда людей було зроблено 2,6 мільярдів щеплень Coronavac.

"В інших країнах, які використовували CoronaVac, попередні хвилі зараження забезпечили певний природний імунітет від COVID-19, який допоможе знизити вплив Омікрону",– сказав Бенджамін Коулінг, професор епідеміології в Університеті Гонконгу.

Тим часом компанія Sinovac проводить додаткові дослідження, щоб оцінити вплив Омікрону на свою вакцину.

Антитіла, які досліджували вчені з Гонконгу, є однією з важливих частин імунної відповіді, яка захищає людей від інфекції. Але інша частина імунної відповіді – це клітинно-опосередкований імунітет – відомий як Т-клітинна відповідь, який також може захистити людей від серйозних захворювань і смерті.

В Україні вакциною CoronaVac щеплені 8,8 мільйонів людей. Це друга за популярністю вакцина в країні. Найбільше українців, а саме 11,5 млн. вакциновані Pfizer.

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