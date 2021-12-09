Радуцький розповів, чи підходить COVID-вакцина Coronavac для бустерної дози

Вакцини Coronavac та AstraZeneca не передбачають бустерних щеплень проти COVID-19. Для третьої дози краще використовувати мРНК вакцини, а саме Рfizer та Moderna.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, повідомляє "Суспільне".

"Все ж таки для бустерної дози краще використовувати мРНК вакцину. Ми зараз ведемо перемовини з виробником Coronavac. Вони самі не впевнені. Тобто вони ще не кажуть, що їхньою вакциною можна робити третю дозу. Там питання ще є", – зазначив голова комітету.

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Фото:Depositphotos/SSilver600

Він також нагадав, що наразі 60% населення України не зробили щеплення проти COVID-19 навіть другою дозою.

Нагадаємо, за словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка третя (бустерна) доза вакцин проти COVID-19 буде доступна українцям у січні-лютому 2022 року.

Відповідаючи на питання – чому не дозволити третю дозу зараз, особливо тим людям, які зробили щеплення півроку тому – Ляшко зазначив, що пріоритети повинні бути розставлені на користь вакцинації людей, які взагалі не щепилися.

"Важливо зрозуміти одну таку річ. Чим більше людей охоплено принаймні однією дозою вакцини, тим краще для системи охорони здоров'я в частині зменшення навантаження по госпіталізації хворих на COVID-19", – сказав Віктор Ляшко.

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