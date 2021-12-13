"Омікрон поширюється феноменальними темпами": у Британії розповіли про небезпеку COVID-штаму

ОНОВЛЕНО: 15.09

Штам COVID-19 Омікрон поширюється "феноменальними темпами".

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід в ефірі телеканалу Sky News.

Реклама:

За його словами, в країні наразі спостерігається "припливна хвиля" випадків захворюваності на новий варіант, який охопив країну за кілька тижнів.

"Є побоювання, що Омікрон незабаром може стати домінуючим штамом", – зазначив міністр.

Загалом, в країні близько 3 тис. підтверджених випадків захворювання на новий штам.

Втім, у лікарні госпіталізували лише 10 людей, і щонайменше один пацієнт помер.

Про летальний випадок розповів прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон.

"Я думаю, що ми повинні припинити думати, що це якось м’яка версія вірусу, і просто визнати швидкість, з якою він поширюється серед населення. Тому найкраще, що ми можемо зробити, це отримати бустерні дози" – заявив Джонсон.

Реклама:

На думку Джавіда, низький рівень госпіталізації та смертності від нового штаму не означає, що треба розслаблятися.

Тому що між реєстрацією випадків захворюваності та смертю завжди спостерігається відставання.

Коментуючи жорсткі карантинні заходи в країні, міністр зазначив, що наразі ніхто не знає напевно, як буде "поводитися" новий штам.

"Навіть якщо він виявиться м’якшим, ніж варіант Дельта, він все одно призведе до великої кількості госпіталізацій через більшу швидкість поширення вірусу. Тому набагато краще діяти раніше", – заявив Джавід.

Він також закликав британців пройти ревакцинацію проти COVID-19.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.