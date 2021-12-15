Українцям з додатковою дозою COVID-вакцини не будуть видавати нові сертифікати

Людям, які отримають додаткове третє щеплення проти COVID-19, не будуть видавати окремі сертифікати про вакцинацію.

Чинним залишиться "зелений" COVID-сертифікат про отримання повного курсу вакцинації.

Про такий алгоритм повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич під час брифінгу 15 грудня.

Термін дії сертифікату також не зміниться, він буде дійсний протягом року від дати другої дози щеплення.

Фото з сайту "Дії"

Втім, за словами Карчевич, дані про додаткове щеплення лікарі будуть вносити до електронної системи охорони здоров’я.

Нагадаємо, в Україні дозволили щепити додатковою (третьою) дозою людей з імунодефіцитом.

Зробити третє щеплення можна через 28-90 днів після другого.

Для отримання додаткової дози вакцини треба звернутися до сімейного лікаря.

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