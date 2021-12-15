Українцям з додатковою дозою COVID-вакцини не будуть видавати нові сертифікати

Людям, які отримають додаткове третє щеплення проти COVID-19, не будуть видавати окремі сертифікати про вакцинацію.

Чинним залишиться "зелений" COVID-сертифікат про отримання повного курсу вакцинації.

Про такий алгоритм повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич під час брифінгу 15 грудня.

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Термін дії сертифікату також не зміниться, він буде дійсний протягом року від дати другої дози щеплення.

Фото з сайту "Дії"

Втім, за словами Карчевич, дані про додаткове щеплення лікарі будуть вносити до електронної системи охорони здоров’я.

Нагадаємо, в Україні дозволили щепити додатковою (третьою) дозою людей з імунодефіцитом.

Зробити третє щеплення можна через 28-90 днів після другого.

Для отримання додаткової дози вакцини треба звернутися до сімейного лікаря.

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