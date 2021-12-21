Якою буде епідемія COVID-19 в Україні у 2022 році? Три сценарії

Восени 2022 року коронавірус адаптується до носіїв або навпаки – з’явиться більш агресивний штам COVID-19.

У найгіршому випадку до 1,9 мільйонів українців можуть перехворіти, а 66 тисяч – померти, повідомляють в Українському центрі охорони здоров’я (UHC).

Аналітики UHC розробили 3 сценарії розвитку ситуації з COVID-19 восени наступного року.

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Сценарій №1: адаптація

Фото: lightsource/Depositphotos

Вірус із часом адаптується до своїх носіїв.

Який би штам не домінував восени, його адаптація до організму людини призведе до більшої кількості випадків, але менш тяжкого перебігу хвороби та нижчої летальності.

"Це ще не буде ендемічним поширенням, коли летальність є низькою, і ми просто будемо жити з COVID-19, як ми звикли жити із сезонним грипом.

Але це буде початок шляху до тривалого перемирʼя з вірусом", – кажуть аналітики.

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Крім цього може з’явитися ефект від вакцинації. Вона не вплине на поширення інфекції, але ще більше знизить рівень госпіталізацій та смертність від COVID-19.

У такому випадку захворіти може до 1,7 мільйона українців, 25 тисяч із яких не переживуть осінню хвилю.

Сценарій №2: стагнація

За цим сценарієм адаптації вірусу та людей одне до одного не відбудеться, але й більш серйозних штамів не зʼявиться.

Наступної осені Україна переживе хвилю захворюваності, подібну до осені 2021 року, але рівень вакцинації вже буде достатній, щоб вплинути на госпіталізації та летальність.

За цим сценарієм аналітики UHC прогнозують до 1,7 мільйонів нових випадків та 41 тисячу смертей внаслідок COVID-19.

Сценарій №3: загострення

Цей сценарій передбачає небажаний, але все-таки реальний перебіг подій, кажуть аналітики.

Одна з мутацій може призвести до появи більш агресивного штаму вірусу, який буде більш заразним та летальним за попередні.

Вакцинація може виявитися малоефективною проти нього.

У такому випадку до 1,9 мільйонів людей в Україні можуть перехворіти, а 66 тисяч – померти під час осінньої хвилі.

Серйозно змінити ситуацію може поява ліків для амбулаторного лікування коронавірусу.

"Якщо у широкому доступі зʼявиться препарат, який можна буде отримати або купити в аптеці на етапі появи ранніх симптомів, – це може значно зменшити рівень летальності і зберегти кілька десятків тисяч життів", – наголошують у UHC.

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