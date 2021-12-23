"7 років страждала": у Львові прооперували дівчинку, в якої не відкривався рот

Львівські хірурги прооперували 11-річну Вероніку, у якої майже не відкривався рот.
Дівчинка 7 років їла лише подрібнену їжу, ледь вимовляла слова і страждала від болю, повідомляє Zaxid.net.
Після реабілітації дівчинка зможе пережовувати великі шматки їжі та чітко вимовляти слова.
За словами батьків, рот у дівчинки перестав відкриватися ще в дитинстві.
|Фото: Zaxid.net
Імовірно, причиною була травма або невдала операція на вусі, яку перенесла дитина.
Після обстеження у дівчинки діагностували кістковий анкілоз скронево-нижньощелепного суглобу. Тобто у дитини зрослися кістки лицевого скелету.
Патологію можна було усунути, але тільки оперативним шляхом, тому батьки звернулися до медиків.
Операцію провели хірурги відділення щелепно-лицевої хірургії Першого територіального медичного об’єднання під керівництвом завідувача Олега Ковтуняка.
Хірурги усунули частину нерухомого суглоба – операція пройшла успішно, повідомили лікарі Zaxid.net.
Наразі дівчинка проходить реабілітацію.
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