"7 років страждала": у Львові прооперували дівчинку, в якої не відкривався рот

Львівські хірурги прооперували 11-річну Вероніку, у якої майже не відкривався рот.

Дівчинка 7 років їла лише подрібнену їжу, ледь вимовляла слова і страждала від болю, повідомляє Zaxid.net.

Після реабілітації дівчинка зможе пережовувати великі шматки їжі та чітко вимовляти слова.

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За словами батьків, рот у дівчинки перестав відкриватися ще в дитинстві.

Фото: Zaxid.net

Імовірно, причиною була травма або невдала операція на вусі, яку перенесла дитина.

Після обстеження у дівчинки діагностували кістковий анкілоз скронево-нижньощелепного суглобу. Тобто у дитини зрослися кістки лицевого скелету.

Патологію можна було усунути, але тільки оперативним шляхом, тому батьки звернулися до медиків.

Операцію провели хірурги відділення щелепно-лицевої хірургії Першого територіального медичного об’єднання під керівництвом завідувача Олега Ковтуняка.

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Хірурги усунули частину нерухомого суглоба – операція пройшла успішно, повідомили лікарі Zaxid.net.

Наразі дівчинка проходить реабілітацію.

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