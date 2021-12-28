Як COVID-19 вражає органи людини. Нові дані від науковців

Науковці виявили, що COVID-19 вражає нирки і сприяє утворенню рубців на тканинах.

Вірус також може завдати довгострокової шкоди ниркам і спричинити фіброз.

Відповідне дослідження опублікували у науковому журналі Cell Stem Cell, повідомляє MedicalXPress.

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"Фіброз нирки, або рубцювання, є серйозним довгостроковим наслідком, який може виникнути практично після будь-якої травми нирки та корелює з функцією нирок.

Наша робота показує, що ниркові рубці виникають у пацієнтів з COVID-19, що пояснює, чому вірус може викликати порушення функції нирок, як показано в інших дослідженнях", – розповіла співавторка дослідження Катаріна Раймер.

Фото: hywardscs/Depositphotos

Науковці з університетської клініки RWTH Uniklinik у Німеччині та медичного центру Radboudumc у Нідерландах дослідили, як коронавірус впливає на нирки.

Спершу вони аналізували тканини нирок пацієнтів із COVID-19, які потрапили до відділення інтенсивної терапії.

У хворих виявили рубцювання тканини, на відміну від пацієнтів з реанімації, які мають інфекції легенів не внаслідок COVID-19.

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Далі дослідники намагалися встановити, що саме стало причиною пошкодження нирок і чи може це бути прямий вплив вірусу, незалежно від системного запалення.

Щоб виявити причину пошкодження нирок, учені виростили в лабораторії та інфікували SARS-CoV-2 міні-нирки, які називаються органоїдами.

Органоїди, утворені зі стовбурових клітин, містять багато клітин нирок, за винятком імунних клітин.

Це дозволило науковцям аналізувати прямий вплив вірусу на клітини нирок, незалежно від потенційних ефектів на кшталт імунної відповіді.

Дослідники виявили рубцювання органоїдів нирок та інші явища, які сприяють процесу утворення рубців.

Фото: katerynakon/Depositphotos

"Інфіковані органоїди нирок показують, що вірус безпосередньо викликає пошкодження клітин, незалежно від імунної системи.

Завдяки цій роботі ми знайшли шматок головоломки, який показує шкідливий вплив вірусу на організм", – каже співавторка дослідження Джитске Янсен.

Раніше у США виявили зниження функціональності нирок у понад 90 000 людей, які пережили COVID-19.

Нове дослідження вказує, що ці проблеми з нирками пов'язані з прямим впливом вірусу SARS-CoV2 на організм.

Нагадаємо, COVID-19 також впливає на судини, мозок, очі, серце, печінку, легені, шлунково-кишковий тракт, кінцівки та інші органи.

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