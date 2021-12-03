Бустерна доза COVID-вакцини покращує імунітет у тих, хто щепився AstraZeneca і Pfizer. Дослідження

Додаткова вакцинація проти COVID-19 покращує імунітет у людей, які повністю щепилися вакцинами AstraZeneca і Pfizer-BioNTech.

Науковці також виявили, що бустерні дози вакцини є абсолютно безпечними.

Про це йдеться у дослідженні, яке опублікували у журналі The Lancet, пише MedicalXpress.

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Відповідне дослідження провели вчені з Саутгемптонського університету, Імперського коледжу Лондона, Національного інституту досліджень охорони здоров’я Британії та інших установ.

У ньому взяли участь 2878 людей з 1 по 30 червня 2021 року.

Фото: imagepointfr/Depositphotos

Усі вони пройшли повний курс щеплення вакцинами AstraZeneca або Pfizer-BioNTech і за 10-12 тижнів отримали бустерну дозу.

Науковці перевірили безпеку, імунну відповідь (імуногенність) і побічні ефекти (реактогенність) усіх вакцин, якими додатково щепили учасників дослідження.

Зокрема, йдеться про бустерні дози вакцин AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Novavax, Janssen, Moderna, Valneva і Curevac.

Усі 7 вакцин підвищили імунну реакцію проти спайкового білка коронавірусу після повного курсу вакцинації AstraZeneca, сказав керівник дослідження Сол Фауст.

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Однак після двох доз Pfizer-BioNTech імунітет підвищили лише 5 вакцин:

AstraZeneca;

Pfizer "BioNTech;

Moderna;

Novavax;

Janssen;

Curevac.

Імунна реакція також залежала від вакцини, якою людей щепили у перші два рази.

Зокрема, після двох доз AstraZeneca кількість антитіл до COVID-19 збільшилася від 1,8 до 32,3 разів, залежно від використаної бустерної вакцини.

Водночас після повного щеплення Pfizer-BioNTech різні бустерні вакцини підвищували кількість антитіл в 1,3-11,5 разів.

"Дані про побічні ефекти свідчать про те, що всі 7 вакцин безпечні у використанні для третього щеплення", – заявив професор Сол Фауст.

Після цих бустерів науковці зафіксували "прийнятний рівень" побічних ефектів, зокрема біль у місці ін’єкції, втома і біль у м’язах.

Про ці побічні ефекти частіше повідомляли учасники віком 30-69 років, ніж люди з вікової групи 70+.

Водночас лише 24 людини скаржилися на більш серйозні побічні ефекти після третього щеплення.

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