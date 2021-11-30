Бустерна доза COVID-вакцин буде доступна українцям з 2022-го – Ляшко

Третя (бустерна) доза вакцин проти COVID-19 буде доступна в Україні у січні-лютому 2022 року.

Це може статися і раніше, якщо першу дозу вакцини отримають 60% громадян, або 50% будуть повністю вакциновані, заявив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в інтерв’ю ВВС.

"Я, як міністр охорони здоров'я відразу ухвалю рішення і запустимо бустерне вакцинування", – сказав він.

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За словами Ляшка, вакцин в Україні вистачає. Міністерство охорони здоров'я уже підписало контракти на поставки на наступний рік.

"Нам вистачить і для бустерної, і в разі необхідності для повного циклу ревакцинації ще двома дозами",– запевнив міністр.

За його словами, наразі більш важливо вакцинувати якомога більше населення хоча б першою дозою, щоб призупинити активну циркуляцію вірусу та вийти на 40% вакцинованого дорослого населення країни.

Фото: thenews2.comDepositphotos

Відповідаючи на питання – чому не дозволити третю дозу зараз, особливо тим людям, які зробили щеплення півроку тому – Ляшко зазначив, що пріоритети повинні бути розставлені на користь вакцинації людей, які взагалі не щепилися.

"Важливо зрозуміти одну таку річ. Чим більше людей охоплено принаймні однією дозою вакцини, тим краще для системи охорони здоров'я в частині зменшення навантаження по госпіталізації хворих на COVID-19", – сказав Віктор Ляшко.

Утім, в кінці вересня 2021 року в Україні утилізували понад 34 тисячі доз вакцини Pfizer, оскільки були порушені умови транспортування та зберігання.

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Також знищать 400 тисяч доз вакцин AstraZeneca, у якої закінчився термін придатності.

Але міністр впевнений, що наразі найголовніше переконати понад 10 мільйонів українців вакцинуватися.

"Оце треба зрозуміти, а не займатися егоїзмом – мені по барабану, що буде відбуватися в країні, мені треба бустерну дозу", – заявив він.

Нагадаємо, раніше Ляшко заявляв, що з нинішніми темпами вакцинації бустерну (третю) дозу не будуть впроваджувати найближчим часом.

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