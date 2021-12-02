Вчені визначили ймовірну причину утворення тромбів після вакцинації AstraZeneca

Вчені назвали ймовірну причину рідкісних тромбозів, які може спричинити щеплення COVID-вакциною AstraZeneca.

Тромбоз після вакцинації AstraZeneca трапляється в надзвичайно рідкісних випадках, тому що для запуску цього побічного ефекту має відбутися ланцюг складних подій, пише The Guardian з посиланням на дослідження вчених з Великої Британії та США.

За словами дослідників, рідкісні реакції у вигляді тромбозу виникають тому, що аденовірус (вірус звичайної застуди від шимпанзе), який є в складі вакцини для передачі генетичного матеріалу коронавірусу в клітини, зв’язується зі специфічним білком у крові, відомим як фактор тромбоцитів 4 (PF4).

Реклама:

Цей процес може спричинити ланцюгову реакцію в імунній системі, яка призведе до утворення тромбів.

Фото: Depositphotos / motortion

Команда вчених розібралася, як білок у крові притягується до ключового компонента вакцини, пишуть в ВВС.

"Наші дані підтверджують, що PF4 може зв’язуватися з аденовірусами, що є важливим кроком у розкритті механізму утворення тромбів після вакцинації. Створення цього механізму може допомогти запобігти розладу та його лікування", – каже професор Алан Паркер з Школи медицини Кардіффського університету.

Дослідники сподіваються, що їхні висновки можуть бути використані для кращого розуміння рідкісних побічних ефектів від наявних вакцин і знадобитися при розробці нових та вдосконалених, щоб "переломити хід глобальної пандемії".

"Хоча дослідження не є остаточним, воно висвітлює цікаву думку, і AstraZeneca досліджує способи використання цих висновків, щоб усунути цей надзвичайно рідкісний побічний ефект", – повідомили в пресслужбі компанії AstraZeneca.

Нагадаємо, раніше дослідники з Німеччини та Норвегії, де були зареєстровані деякі випадки тромбозів після щеплення AstraZeneca, припустили, що вакцина може викликати імунну реакцію, при якій організм виробляє антитіла, здатні призвести до утворення тромбів.

Реклама:

Йдеться переважно про випадки тромбозу синусів твердої мозкової оболонки та глибоких вен.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.