Вчені визначили ймовірну причину утворення тромбів після вакцинації AstraZeneca

Вчені назвали ймовірну причину рідкісних тромбозів, які може спричинити щеплення COVID-вакциною AstraZeneca.

Тромбоз після вакцинації AstraZeneca трапляється в надзвичайно рідкісних випадках, тому що для запуску цього побічного ефекту має відбутися ланцюг складних подій, пише The Guardian з посиланням на дослідження вчених з Великої Британії та США.

За словами дослідників, рідкісні реакції у вигляді тромбозу виникають тому, що аденовірус (вірус звичайної застуди від шимпанзе), який є в складі вакцини для передачі генетичного матеріалу коронавірусу в клітини, зв’язується зі специфічним білком у крові, відомим як фактор тромбоцитів 4 (PF4).

Цей процес може спричинити ланцюгову реакцію в імунній системі, яка призведе до утворення тромбів.

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Команда вчених розібралася, як білок у крові притягується до ключового компонента вакцини, пишуть в ВВС.

"Наші дані підтверджують, що PF4 може зв’язуватися з аденовірусами, що є важливим кроком у розкритті механізму утворення тромбів після вакцинації. Створення цього механізму може допомогти запобігти розладу та його лікування", – каже професор Алан Паркер з Школи медицини Кардіффського університету.

Дослідники сподіваються, що їхні висновки можуть бути використані для кращого розуміння рідкісних побічних ефектів від наявних вакцин і знадобитися при розробці нових та вдосконалених, щоб "переломити хід глобальної пандемії".

"Хоча дослідження не є остаточним, воно висвітлює цікаву думку, і AstraZeneca досліджує способи використання цих висновків, щоб усунути цей надзвичайно рідкісний побічний ефект", – повідомили в пресслужбі компанії AstraZeneca.

Нагадаємо, раніше дослідники з Німеччини та Норвегії, де були зареєстровані деякі випадки тромбозів після щеплення AstraZeneca, припустили, що вакцина може викликати імунну реакцію, при якій організм виробляє антитіла, здатні призвести до утворення тромбів.

Йдеться переважно про випадки тромбозу синусів твердої мозкової оболонки та глибоких вен.

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