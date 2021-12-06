Американські вчені створили жувальну гумку, яка запобігає передачі COVID-19

Американські вчені створили жувальну гумку зі смаком кориці, яка може зменшити ризик інфікування COVID-19.
У своєму дослідженні науковці Школи стоматологічної медицини виявили, що гумка з білком рослинного походження служить "пасткою" для вірусу SARS-CoV-2.
Жувальна гумка, наповнена білком ACE2, викликала зменшення кількості вірусу в зразках, взятих у пацієнтів з COVID-19.
Жування гумки впливало на вірус, який накопичується в слині людини, що потенційно пригнічувало його передачу.
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"SARS-CoV-2 розмножується в слинних залозах, і ми знаємо, що, коли інфікована людина чхає, кашляє або розмовляє, частина цього вірусу може бути виведена з організму однієї людини і потрапити до іншої.
Ця гумка дає можливість нейтралізувати вірус у слині, даючи нам простий спосіб скоротити джерело передачі хвороби", – каже автор дослідження Генрі Деніелл.
Якщо клінічні випробування доведуть, що гумка безпечна та ефективна, її можна буде давати пацієнтам, чий інфекційний статус невідомий. А також використовувати під час стоматологічного огляду, коли маску необхідно зняти.
"Ми вже використовуємо маски та інші фізичні бар’єри, щоб зменшити ймовірність передачі.
Ця гумка може стати додатковим інструментом", – каже Деніелл.
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