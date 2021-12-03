Укол за $2 млн: Україна купуватиме найдорожчі ліки у світі для дітей із СМА

Україна вперше закуповуватиме найдорожчі у світі препарати, необхідні для лікування дітей з спінальною м’язовою атрофією.

Відповідне рішення затвердили під час засідання Верховної Ради 2 грудня.

У Держбюджеті на 2022 рік на закупівлю дороговартісних ліків, зокрема для лікування СМА передбачили 300 млн гривень.

Спінальна м’язова атрофія – рідкісна генетична хвороба, яка руйнує рухові нейрони спинного мозку, спричиняє атрофію м'язів і може бути смертельною.

Фото: Productions/Depositphotos

В Україні на неї страждають понад 200 дітей.

Щоб врятувати життя людині з СМА, необхідно зробити їй одноразовий укол препаратом Zolgensma вартістю понад 2 млн доларів.

У світі також використовують препарати Spinraza і Evrysdі для лікування СМА, однак їх потрібно вводити протягом усього життя.

Раніше держава не фінансувала закупівлю жодного з цих препаратів.

Нагадаємо, батьки Діми Свічинського, у якого діагностували СМА створили волонтерський рух #ДімаМиВстигнемо для збору 2,3 млн доларів на рятівний укол.

Кошти вдалося зібрати і хлопчика врятували.

Також цього року хворий хлопчик з Тернополя виграв у лотерею препарат Zolgensma.

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