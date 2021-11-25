Ляшко розповів, за яких умов Україна придбає експериментальні COVID-ліки

Нові препарати проти COVID-19, які вже додали до списку медикаментів для лікування коронавірусної хвороби, Україна закупить лише у разі успішних результатів клінічних випробувань.
Про це заявив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
24 листопада до списку медикаментів, якими дозволено лікувати COVID-19, внесли експериментальний препарат "Ритонавір" від компанії Pfizer і таблетки "Молнупіравір" від Merck.
Як зазначив міністр, всі підготовчі роботи до придбання ліків вже виконані.
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"Наразі перемовини з компаніями-виробниками ліків вже проведено, і препарати заброньовані для України", – сказав він.
Нагадаємо, у Pfizer заявили, що їхня нова пігулка PAXLOVID на 89% знижує ризик госпіталізації та смерті через COVID-19.
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