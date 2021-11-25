Ляшко розповів, за яких умов Україна придбає експериментальні COVID-ліки

Яна Осадча журналіст
3007
25 листопада 2021

Нові препарати проти COVID-19, які вже додали до списку медикаментів для лікування коронавірусної хвороби, Україна закупить лише у разі успішних результатів клінічних випробувань.

Про це заявив під час брифінгу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

24 листопада до списку медикаментів, якими дозволено лікувати COVID-19, внесли експериментальний препарат "Ритонавір" від компанії Pfizer і таблетки "Молнупіравір" від Merck.

Як зазначив міністр, всі підготовчі роботи до придбання ліків вже виконані. 

 Фото: Depositphotos/Автор:SergIllin

"Наразі перемовини з компаніями-виробниками ліків вже проведено, і препарати заброньовані для України", – сказав він. 

Нагадаємо, у Pfizer заявили, що їхня нова пігулка PAXLOVID на 89% знижує ризик госпіталізації та смерті через COVID-19.

Вас також може зацікавити:

Від 64%: вчені з’ясували ефективність COVID-вакцин в Україні

Заразніший за "Дельту": в Україні вперше зафіксували новий варіант COVID-штаму

Ліжка з киснем в усіх областях зайняті менш ніж на 65% – Ляшко

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 8461
Всесвітній день боротьби з діабетом

Чи загрожує вам діабет? ТЕСТ

За підтримки Сінево
 1510
КУЛЬТУРА

"Ідеальне завершення вистави – коли глядачі побилися". Як і чому режисер фільму УП "Треба ще вижити" знімає про важливе

Ірина Голіздра
 3869
Суспільство

5 винаходів українських школярів, які можуть покращити життя іншим

Елеонора Чорноморченко