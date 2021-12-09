Швидкість передачі нового COVID-штаму Омікрон в 4,2 рази вища, ніж Дельти – дослідження

Штам COVID-19 Омікрон на ранній стадії хвороби передається від однієї людини до другої в 4,2 рази швидше, ніж Дельта.
Такі висновки зробив японській дослідник, професор охорони здоров'я та екологічних наук з Університету Кіото Хіроші Нішіура, повідомляє Bloomberg.
"Варіант Омікрон швидше передається та переборює імунітет, створений як природним шляхом, так і за допомогою вакцин", – скаже Нішіура.
Дослідження науковця наразі не рецензоване незалежними експертами та не опубліковане в науковому журналі. Але аналіз щодо Омікрону був проведений за таким самим методом, який вчений використовував у дослідженні, опублікованому медичним журналом Eurosurveillance щодо домінування Дельти перед Олімпійськими іграми в Токіо.
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Наразі кількість випадків COVID-19 у Південно-Африканській республіці, де вперше виявили Омікрон, зросла до майже 20 тис. випадків на день.
"Рівень вакцинації був менше 30%, і багато людей, ймовірно, були інфіковані природним шляхом.
Ми повинні звернути пильну увагу на майбутні тенденції, щоб побачити, чи станеться те саме в країнах, де мРНК-вакцини використовуються з високою швидкістю", – сказав Нішіура.
Утім, зростання кількості випадків у ПАР після появи нового штаму не призвело до підвищення рівня госпіталізацій. Це викликає у вчених певний оптимізм, що Омікрон переноситься легше, ніж Дельта.
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