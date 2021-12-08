Шипи в формі корони: вчені показали, як виглядає COVID-штам Омікрон

Вчені з Гонконгу отримали перше мікроскопічне зображення штаму COVID-19 Омікрон.

Дослідникам вдалося зробити фото ураженої клітини нирки мавпи, повідомляють на сайті медичного факультету Гонконгського університету.

Як пояснили вчені, при збільшенні фото на лівій частині можна побачити набряклі везикули – внутрішньоклітинні компоненти, які містять маленькі чорні частини вірусу.

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Праворуч на світлині можна роздивитися агрегати (інфекційні фрагменти) вірусних частин з шипами у формі корони на поверхні.

Вірусні частини з шипами у формі корони підреслені рожевим

Напередодні дослідники кафедри мікробіології Гонконгського університету повідомили, що їм вдалося відокремити штам Омікрон з клінічних зразків.

Це може дозволити розробити та випустити вакцини проти нового варіанту COVID-19.

Наразі немає повної інформації про те, що наявні у світі вакцини неефективні проти нового штаму.

Нагадаємо, штам COVID-19 "Омікрон" не спричинив ще жодного випадку смерті у майже 40 країнах, де його було виявлено.

В Україні наразі випадків захворюваності на новий штам не виявлено.

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