Сполуки коноплі можуть запобігати зараженню COVID-19 – лабораторне дослідження

Яна Осадча журналіст
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13 січня 2022

Сполуки коноплі не дозволяють коронавірусу SARS-CoV-2 проникати в здорові клітини людини.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Journal of Nature Products, повідомляє Bloomberg.

Дослідники з Університету штату Орегон заявили, що дві сполуки, які зазвичай зустрічаються в коноплях  – каннабігеролова кислота (CBGA,) і каннабідіолінова кислота (CBDA) – мають потенціал для боротьби з коронавірусом.

Дослідники протестували дію сполук на Альфа та Бета варіантах коронавірусу в лабораторії. 

 Фото: bukhta79/Depositphotos

Дослідження не включало введення харчових добавок людям або порівняння рівня інфікування у тих, хто вживає сполуки, з тими, хто цього не робить.

Сполуки коноплі зв’язувалися з шипоподібними білками вірусу SARS-CoV-2 і блокували можливість патогену заражати людей.

 "Ці сполуки можна приймати перорально і вони мають довгу історію безпечного застосування для людей. 

Вони мають потенціал для запобігання та лікування інфекції SARS-CoV-2", – сказав Річард ван Брімен, дослідник з Глобального інноваційного центру коноплі штату Орегон.

Коноплі є джерелом клітковини, продуктів харчування та кормів для тварин, а її екстракти зазвичай додають у косметику, лосьйони для тіла, харчові добавки та продукти харчування.

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