Навіть легка форма COVID-19 у людей віком 50+ може призвести до проблем з пересуванням – дослідження

Навіть легка або середня форма COVID-19 може викликати проблеми з руховим апаратом у людей, старших за 50 років.
Порушення таких функцій може відбутися, навіть якщо людині була не потрібна госпіталізація, йдеться в новому дослідженні канадського університету Далхаузі, повідомляє Medical Xpress.
Дослідники опитали понад 24 тис. людей у віці старше 50 років з усієї Канади під час початкової фази карантину в 2020 році, щоб визначити вплив діагнозу COVID-19 на їхню мобільність.
Зокрема, у людей питали, чи їм важко вставати зі стільця, чи здатні вони ходити по сходах без сторонньої допомоги, пересуватися на далекі відстані, ходити по дому та займатися господарськими справами.
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"Ми виявили, що навіть у тих людей, хто страждає легкою та середньою тяжкістю COVID-19, спостерігаються несприятливі зміни в рухливості та фізичній функції порівняно з особами без COVID-19", – каже докторка Сьюзан Кіркленд, професорка та дослідниця з Університету Далхаузі.
З 2 748 осіб з підтвердженим COVID-19 або підозрою на нього 94% не були госпіталізовані.
У людей з COVID-19 був удвічі вищий ризик погіршення рухливості, здатності займатися домашніми справами та фізичними вправами порівняно з тими, у кого не було COVID-19, хоча більшість із них мали легкі або помірні симптоми.
Подібні результати були й у тих, у кого була підозра на COVID-19.
"Наші результати продемонстрували, що існує більший ризик проблем з рухом у людей старшого віку, з нижчим доходом і із трьома або більше хронічними захворюваннями, низькою фізичною активністю та поганим харчуванням", – каже Марла Бошам, доцентка Школи реабілітації в Університеті імені Макмастера.
Вчені зазначили, що ці результати варті уваги, оскільки вони вказують на те, що негативні наслідки COVID-19 набагато ширші та впливають на велику кількість літніх людей, а не тільки на тих, які були госпіталізовані.
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