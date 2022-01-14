ВООЗ схвалила нові препарати для лікування COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала препарати Барицитиніб та Сотровімаб для лікування COVID-19.

Один із них буде ефективний для пацієнтів із тяжким перебігом хвороби, а інший – для легких випадків.

Про це повідомляють в Організації Об’єднаних Націй.

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ВООЗ оновила рекомендації щодо лікування COVID-19 після 7 досліджень, у яких брали участь 4 тисячі людей з легким, важким і критичним перебігом хвороби.

Фото: Elnur_/Depositphotos

Препарат Барицитиніб належить до групи інгібіторів янускіназ (JAK) – класу препаратів, що використовуються для лікування аутоімунних станів, раку крові та кісткового мозку і ревматоїдного артриту.

У ВООЗ його "наполегливо рекомендують" пацієнтам із тяжким або критичним перебігом хвороби у комбінації з кортикостероїдами.

Таке лікування знижує ризик смерті та зменшує потребу у вентиляції легень.

Подібну дію також мають інгібітори інтерлейкіну-6 (IL-6), тому коли обидва препарати доступні, лікарям радять обирати медикаменти, зважаючи на вартість, доступність та власний досвід.

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Однак не можна використовувати обидва препарати одночасно, наголошують експерти ВООЗ.

Вони також не рекомендують два інших інгібітори JAK (Руксолітініб і Тофацитиніб) для пацієнтів із важкими або критичними випадками COVID-19.

За їхніми словами, клінічні випробування цих препаратів не показали жодних переваг, зате виявили можливі серйозні побічні ефекти Тофацитинібу.

У цьому ж оновленому звіті ВООЗ рекомендує препарат моноклональних антитіл Сотровімаб для пацієнтів із легкими випадками.

Його слід призначати лише хворим з найвищим ризиком госпіталізації, адже для інших Сотровімаб має незначну користь.

Водночас ефективність схвалених препаратів проти нових варіантів COVID-19, таких як Омікрон, наразі невідома.

Нагадаємо, в Україні для лікування коронавірусної хвороби схвалені препарати PAXLOVID, Ремдесивір, Молнупіравір та інші.

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