ВООЗ схвалила нові препарати для лікування COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала препарати Барицитиніб та Сотровімаб для лікування COVID-19.

Один із них буде ефективний для пацієнтів із тяжким перебігом хвороби, а інший – для легких випадків.

Про це повідомляють в Організації Об’єднаних Націй.

ВООЗ оновила рекомендації щодо лікування COVID-19 після 7 досліджень, у яких брали участь 4 тисячі людей з легким, важким і критичним перебігом хвороби.

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Препарат Барицитиніб належить до групи інгібіторів янускіназ (JAK) – класу препаратів, що використовуються для лікування аутоімунних станів, раку крові та кісткового мозку і ревматоїдного артриту.

У ВООЗ його "наполегливо рекомендують" пацієнтам із тяжким або критичним перебігом хвороби у комбінації з кортикостероїдами.

Таке лікування знижує ризик смерті та зменшує потребу у вентиляції легень.

Подібну дію також мають інгібітори інтерлейкіну-6 (IL-6), тому коли обидва препарати доступні, лікарям радять обирати медикаменти, зважаючи на вартість, доступність та власний досвід.

Однак не можна використовувати обидва препарати одночасно, наголошують експерти ВООЗ.

Вони також не рекомендують два інших інгібітори JAK (Руксолітініб і Тофацитиніб) для пацієнтів із важкими або критичними випадками COVID-19.

За їхніми словами, клінічні випробування цих препаратів не показали жодних переваг, зате виявили можливі серйозні побічні ефекти Тофацитинібу.

У цьому ж оновленому звіті ВООЗ рекомендує препарат моноклональних антитіл Сотровімаб для пацієнтів із легкими випадками.

Його слід призначати лише хворим з найвищим ризиком госпіталізації, адже для інших Сотровімаб має незначну користь.

Водночас ефективність схвалених препаратів проти нових варіантів COVID-19, таких як Омікрон, наразі невідома.

Нагадаємо, в Україні для лікування коронавірусної хвороби схвалені препарати PAXLOVID, Ремдесивір, Молнупіравір та інші.

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