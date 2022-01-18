У Гонконзі вб’ють 2 тисячі хом’яків після спалаху COVID-19 в зоомагазині

У Гонконзі знищать 2 тисячі хом’яків після того, як люди заразилися COVID-штамом Дельта в зоомагазині.

А власники, які придбали гризунів після 22 грудня 2021 року, повинні передати їх владі.

При цьому доказів заразності тварин для людей немає, повідомляє Reuters.

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Причиною цього рішення став спалах захворювання штамом Дельта у людей, пов’язаних з працівником зоомагазину.

Фото: igorkovalcuk/Depositphotos

Усіх гризунів, зокрема шиншил і кроликів забрали на тестування, але позитивний результат був лише в 11 хом’яків.

Усіх тварин раніше привезли з Нідерландів.

Міністерка охорони здоров’я Софія Чан на пресконференції наголосила, що немає доказів, що домашні тварини можуть заразити людей.

Однак високопосадовці вирішили перестрахуватися.

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Зоомагазини по всьому Гонконгу були закриті та продезінфіковані.

Власників домашніх тварин попередили не цілувати їх і не залишати на вулиці.

Влада також заборонила імпорт і продаж домашніх гризунів.

"Власники домашніх тварин повинні дотримуватися правил гігієни, зокрема мити руки після дотику до тварин, обережно поводитися з їхньою їжею чи іншими предметами, а також уникати поцілунків з тваринами", – сказав журналістам директор Департаменту сільського господарства, рибальства та охорони природи Леунг Сіу-фай Люнг.

Він додав, що близько 2 тис. хом’яків у 34 зоомагазинах будуть вбиті "гуманно", оскільки неможливо помістити їх на карантин і спостерігати за кожним.

За словами чиновників, вони створили гарячу лінію для запитань про хом’яків, а близько 150 клієнтів зоомагазину відправили на карантин.

Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Однак гонконзькі хом’яки – не єдині тварини, які заразилися COVID-19 під час пандемії. Хворобу фіксували у собак, кішок, кажанів, свиней тощо.

Наприклад, перший "собачий" випадок виявили в Гонконзі у померанського шпица, який невдовзі помер.

А у вересні 2021 року в китайському місті Харбін вбили трьох домашніх котів, у яких виявили COVID-19, що спричинило обурення людей в соціальних мережах.

Деякі країни вакцинували тварин, щоб уникнути поширення COVID-19.

Утім, науковці схиляються до думки, що тварини можуть заражатися від людей, але не навпаки, пише The New York Times.

До того ж, імовірність отримати COVID-19 від домашнього улюбленця вкрай низька.

Детальніше про те, які тварини хворіють на COVID-19, які в них симптоми, і чи небезпечно це для людини, можна дізнатися з нашого матеріалу "COVID-19 у домашніх улюбленців: небезпека, симптоми та чи можна заразитися".

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