У Гонконзі вб’ють 2 тисячі хом’яків після спалаху COVID-19 в зоомагазині

У Гонконзі знищать 2 тисячі хом’яків після того, як люди заразилися COVID-штамом Дельта в зоомагазині.

А власники, які придбали гризунів після 22 грудня 2021 року, повинні передати їх владі.

При цьому доказів заразності тварин для людей немає, повідомляє Reuters.

Причиною цього рішення став спалах захворювання штамом Дельта у людей, пов’язаних з працівником зоомагазину.

Фото: igorkovalcuk/Depositphotos

Усіх гризунів, зокрема шиншил і кроликів забрали на тестування, але позитивний результат був лише в 11 хом’яків.

Усіх тварин раніше привезли з Нідерландів.

Міністерка охорони здоров’я Софія Чан на пресконференції наголосила, що немає доказів, що домашні тварини можуть заразити людей.

Однак високопосадовці вирішили перестрахуватися.

Зоомагазини по всьому Гонконгу були закриті та продезінфіковані.

Власників домашніх тварин попередили не цілувати їх і не залишати на вулиці.

Влада також заборонила імпорт і продаж домашніх гризунів.

"Власники домашніх тварин повинні дотримуватися правил гігієни, зокрема мити руки після дотику до тварин, обережно поводитися з їхньою їжею чи іншими предметами, а також уникати поцілунків з тваринами", – сказав журналістам директор Департаменту сільського господарства, рибальства та охорони природи Леунг Сіу-фай Люнг.

Він додав, що близько 2 тис. хом’яків у 34 зоомагазинах будуть вбиті "гуманно", оскільки неможливо помістити їх на карантин і спостерігати за кожним.

За словами чиновників, вони створили гарячу лінію для запитань про хом’яків, а близько 150 клієнтів зоомагазину відправили на карантин.

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Однак гонконзькі хом’яки – не єдині тварини, які заразилися COVID-19 під час пандемії. Хворобу фіксували у собак, кішок, кажанів, свиней тощо.

Наприклад, перший "собачий" випадок виявили в Гонконзі у померанського шпица, який невдовзі помер.

А у вересні 2021 року в китайському місті Харбін вбили трьох домашніх котів, у яких виявили COVID-19, що спричинило обурення людей в соціальних мережах.

Деякі країни вакцинували тварин, щоб уникнути поширення COVID-19.

Утім, науковці схиляються до думки, що тварини можуть заражатися від людей, але не навпаки, пише The New York Times.

До того ж, імовірність отримати COVID-19 від домашнього улюбленця вкрай низька.

Детальніше про те, які тварини хворіють на COVID-19, які в них симптоми, і чи небезпечно це для людини, можна дізнатися з нашого матеріалу "COVID-19 у домашніх улюбленців: небезпека, симптоми та чи можна заразитися".

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