Науковці припустили, що COVID-штам Омікрон міг розвинутися у мишей

Учені з Китайської академії наук висунули гіпотезу, що новий штам COVID-19 Омікрон в результаті переходу від миші до людини.

Спершу коронавірус передався миші від людини, а потім штам сильно мутував серед тварин і повернувся до попереднього "господаря", припускають вчені.

Відповідний препринт вони опублікували на порталі bioRxiv. Дослідження ще не пройшло незалежної експертної оцінки.

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Штам Омікрон дуже швидко розвинув до пів сотні мутацій, і деякі з них не були характерні для інших варіантів COVID-19.

Науковці досі намагаються визначити час і причину його появи.

Фото: oliavvvesna@gmail.com/Depositphotos

Раніше існувало 2 версії щодо походження Омікрону:

"Омікрон" (B.1.1.529) міг з'явитися в організмі людини з ослабленим імунітетом, яка не повністю вилікувалась від інфекції;

вірус міг довго приховано поширюватись і мутувати серед населення, але його не виявляли через недостатній нагляд за вірусами.

Тепер науковці припускають, що вірус міг розвинути мутації серед тварин, а потім перестрибнути назад на людей.

Автори дослідження виявили 45 точкових мутацій, які Омікрон набув після розбіжності з "материнською" лінією.

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Вони проаналізували їхні молекулярні спектри, щоб з'ясувати, який носій міг бути у штаму до можливого переходу на людину.

Вони досліджували молекулярні спектри (відносну частоту 12 типів замін нуклеотидних основ) мутацій від багатьох ссавців-носіїв і порівнювали зі спектрами Омікрону.

З'ясувалося, що ділянка геному, де кодується шиповидний білок Омікрону, зазнала сильнішого позитивного відбору, ніж та сама ділянка у попередніх варіантів SARS-CoV-2, які розвивалися у людей.

"Спектр мутацій, набутих предком Омікрону, значно відрізнявся від спектра вірусів, які розвивалися у пацієнтів-людей… і повністю відповідав спектрам, пов'язаним з еволюцією у клітинному середовищі миші", – йдеться у дослідженні.

Це вказує на імовірність міжвидового переходу, кажуть вчені.

"Наші результати припускають, що предок омікрону перейшов від людини до мишей, швидко акумулював мутації, що сприяють зараженню носія, а потім перескочив назад на людей", – кажуть автори дослідження.

Також в Омікроні вони виявили мутації, які сприяють адаптації SARS-CoV-2 до мишей.

Зокрема, цей штам має підвищену здатність зв'язування з ACE2 – рецептором для проникнення до мишачої клітини.

Інша група науковців заявила, що Омікрон може передаватися й іншим гризунам, зокрема пацюкам, що може призвести до поширення вірусу.

Така здатність COVID-19 поширюватися серед різних видів може призвести до того, що людство, імовірно, зіткнеться з новими штамами тваринного походження, поки пандемію не вдасться контролювати та подолати, застерігають учені.

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