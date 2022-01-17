У Львові прооперували чоловіка, який через зігнуті ноги ходив лише навприсядки

Лікарі прооперували 57-річного чоловіка, який через хворобу два роки міг пересуватися лише навприсядки – його ноги були зігнуті під кутом 90 градусів.

Чоловік не міг розігнути ноги, тому не мав можливості стояти, а пересувався лише навприсядки, повідомляють у Першому територіальному медичному об'єднанні Львова

Десять років тому чоловік переїхав зі Львова до села та оселився на горищі батьківської хати.

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Горище було холодним та невисоким, тому під час ходьби доводилося підгинати ноги.

Після першої ж зими чоловік помітив проблеми із ходьбою: аби розрівняти ноги, йому доводилося докладати зусиль.

З потеплінням усе минало, та в перші прохолодні ночі симптоми поверталися.

Лікарі вирішили оперувати хворого

Зрештою, ноги чоловіка зігнулися, і він втратив можливість нормально пересуватися, окрім як на колінах і навприсядки.

У нього буквально "закам’яніли" суглоби, м’язи та сухожилля.

Два роки тому чоловіка забрав до Львова брат, він кілька місяців шукав лікарів, які б змогли допомогти родичу.

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Зрештою, звернувся до хірургів 8-ї лікарні Першого ТМО Львова.

Першу операцію на правій нозі пацієнту виконали одразу, другу – на лівій місяць тому

Лікарі вирішили оперувати хворого. Однак через складність ситуації працювати медикам довелося вже не з м’язами та сухожилками, які були скороченими, а з кістками.

Медики розрізали кістки на обох ногах і вставили імпланти в положенні, яке відповідає природному стану.

Першу операцію на правій нозі пацієнту виконали одразу, другу – на лівій місяць тому.

Медики розрізали кістки на обох ногах і вставили імпланти в положенні, яке відповідає природному стану

Лікарі запевняють, що хірургічне втручання пройшло успішно.

"І хоча він ще не бігає, але вперше за два останні роки він випрямляє ноги і робить кроки. Після реабілітації, нехай і виснажливої та довгої, чоловік зможе знову нормально ходити", – додають лікарі.

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