У Львові прооперували чоловіка, який через зігнуті ноги ходив лише навприсядки

Лікарі прооперували 57-річного чоловіка, який через хворобу два роки міг пересуватися лише навприсядки – його ноги були зігнуті під кутом 90 градусів.

Чоловік не міг розігнути ноги, тому не мав можливості стояти, а пересувався лише навприсядки, повідомляють у Першому територіальному медичному об'єднанні Львова

Десять років тому чоловік переїхав зі Львова до села та оселився на горищі батьківської хати.

Горище було холодним та невисоким, тому під час ходьби доводилося підгинати ноги.

Після першої ж зими чоловік помітив проблеми із ходьбою: аби розрівняти ноги, йому доводилося докладати зусиль.

З потеплінням усе минало, та в перші прохолодні ночі симптоми поверталися.

Лікарі вирішили оперувати хворого

Зрештою, ноги чоловіка зігнулися, і він втратив можливість нормально пересуватися, окрім як на колінах і навприсядки.

У нього буквально "закам’яніли" суглоби, м’язи та сухожилля.

Два роки тому чоловіка забрав до Львова брат, він кілька місяців шукав лікарів, які б змогли допомогти родичу.

Зрештою, звернувся до хірургів 8-ї лікарні Першого ТМО Львова.

Першу операцію на правій нозі пацієнту виконали одразу, другу – на лівій місяць тому

Лікарі вирішили оперувати хворого. Однак через складність ситуації працювати медикам довелося вже не з м’язами та сухожилками, які були скороченими, а з кістками.

Медики розрізали кістки на обох ногах і вставили імпланти в положенні, яке відповідає природному стану.

Першу операцію на правій нозі пацієнту виконали одразу, другу – на лівій місяць тому.

Медики розрізали кістки на обох ногах і вставили імпланти в положенні, яке відповідає природному стану

Лікарі запевняють, що хірургічне втручання пройшло успішно.

"І хоча він ще не бігає, але вперше за два останні роки він випрямляє ноги і робить кроки. Після реабілітації, нехай і виснажливої та довгої, чоловік зможе знову нормально ходити", – додають лікарі.

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