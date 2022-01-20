У яких областях вже є COVID-штам Омікрон? Статистика МОЗ

COVID-штам Омікрон зафіксували у 10 областях України.

Омікрон вже виявили у Києві, а також Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Львівській областях.

Тепер до них додалися Івано-Франківська і Херсонська області, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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У відомстві також розповіли, що розпочався новий спалах COVID-19 з епіцентром на Заході України.

Фото: GrinPhoto/Depositphotos

"Цього разу хвиля захворюваності буде відрізнятись від попередніх. У першу чергу за кількістю виявлених випадків. Це особливості перебігу хвилі зі штамом Омікрон, який вже був зареєстрований у 149 країнах в усіх шести регіонах ВООЗ", – кажуть у МОЗ.

Наприкінці грудня та на початку січня кількість випадків COVID-19 за тиждень в середньому становила 30 тисяч.

З початку цього тижня в Україні вже зафіксували 30 тис. випадків – за два дні.

Зокрема, найбільш ускладнена епідситуація – в Івано-Франківській області.

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Там ліжка з киснем завантажені найбільше – цей показник складає 45%, але він все одно на 20% менший за граничне значення у 65%.

Негативна динаміка також спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській.

Водночас зайнятість ліжок з киснем по Україні складає 24%. Тобто 3 з 4 ліжок з киснем є вільними і готові приймати пацієнтів.

Нагадаємо, новий штам Омікрон відрізняється підвищеною контагіозністю й передається у 7 разів швидше за Дельту.

Його інкубаційний період коротший, ніж в інший штамів, і становить від 2 до 5 днів.

Також Омікрон спричиняє легші симптоми, ніж попередні штами COVID-19, однак ним частіше хворіють діти.

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