Обіцяли видати тіла: в Києві патологоанатоми вимагали гроші з родичів пацієнтів, померлих від COVID-19

Яна Осадча журналіст
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21 січня 2022

В Києві лікарі-патологоанатоми обіцяли родичам пацієнтів померлих від COVID-19 підготувати та видати тіла в обмін на грошову винагороду.

Також медичні працівники вимагали з людей хабарі за безкоштовні послуги, повідомили в поліції Києва.

62-річний завідувач патологоанатомічного відділення та 39-річний лікар-патологоанатом однієї зі столичних лікарень вимагали вигоду від родичів померлих людей за прискорення розтину, зберігання тіл у холодильних камерах, підготовку та поховання.

Усі ці послуги в лікарнях мають надаватися безкоштовно.

У квітні 2021 року правоохоронці затримали правопорушників під час отримання хабара розміром 4 тис. гривень.

 Фото: Національна поліція

Завідувачу патологоанатомічного відділення висунули підозру у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди".

А його "партнера" лікаря-патологоанатома звинувачують за 3 ст. 354 ККУ "Прохання надати неправомірну вигоду для себе чи третьої особи".

Суд обрав для правопорушників запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Наразі матеріали кримінальних проваджень разом із обвинувальними актами скерували до суду.

Чоловікам загрожує від 2 до 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3 років.

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