На 30% менше смертей: Ляшко розповів, чого очікувати від нового піку COVID-19

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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28 січня 2022

У найближчі тижні Україна вийде на новий пік захворюваності COVID-19.

Кількість випадків інфікування може становити 40-60 тисяч на добу.

Це у 2 рази вище за пікові значення минулої хвилі, повідомляє міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Однак завдяки вакцинації в Україні буде на третину менше померлих, ніж на піку минулої хвилі, прогнозує міністр.

Фото: Funtap/Depositphotos

"У 2022 рік ми увійшли у найвищому стані готовності… Наразі медична система витримує і 34 тисячі на добу, які були вчора. 

А ще рік тому така кількість випадків могла призвести до колапсу медичної системи", – сказав Ляшко.

Раніше у Національній академії наук прогнозували новий пік і стверджували, що новий штам має інші властивості, бо вражає дітей.

Учені вважають, що середня кількість нових випадків може сягнути 29878 протягом 26 січня-1 лютого 2022 року та 39241 – протягом 2-8 лютого. 

Водночас кількість смертей 1 лютого може дорівнювати 132, а 8 лютого – 155

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