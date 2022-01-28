"Терпіла незручності 10 років": у Луцьку медики видалили жінці 15-кілограмову грижу. ФОТО

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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28 січня 2022

У Луцьку 67-річній жінці видалили 15-кілограмову килу, яка заважала ходити.

Кила мучила жінку понад 10 років, повідомляє Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади.

Пацієнтка звернулася до лікарні зі скаргами на великий живіт.

Він заважав їй ходити та робити гігієнічні процедури, особливо влітку.

Фото: Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади/Facebook

Виявилося, що у жінки була невправима вентральна кила (випинання органів черевної порожнини після операції) гігантських розмірів.

Згодом у відділенні загальної хірургії пацієнтку прооперували під загальним наркозом.

Операцію провів хірург і заступник медичного директора з хірургічної допомоги Олександр Федорчук.

 Фото: Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади/Facebook

Лікарі виконали герніопластику (усунули грижу) та абдомінопластику (пластику живота).

Загалом вони видалили понад 15 кілограмів зайвої шкіри та жиру. 

Наразі жінка почувається добре – її виписали додому.

Обережно: фото можуть шокувати! Повну версію опублікувала лікарня у Facebook

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