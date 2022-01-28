"Терпіла незручності 10 років": у Луцьку медики видалили жінці 15-кілограмову грижу. ФОТО

У Луцьку 67-річній жінці видалили 15-кілограмову килу, яка заважала ходити.

Кила мучила жінку понад 10 років, повідомляє Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади.

Пацієнтка звернулася до лікарні зі скаргами на великий живіт.

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Він заважав їй ходити та робити гігієнічні процедури, особливо влітку.

Фото: Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади/Facebook

Виявилося, що у жінки була невправима вентральна кила (випинання органів черевної порожнини після операції) гігантських розмірів.

Згодом у відділенні загальної хірургії пацієнтку прооперували під загальним наркозом.

Операцію провів хірург і заступник медичного директора з хірургічної допомоги Олександр Федорчук.

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Фото: Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади/Facebook

Лікарі виконали герніопластику (усунули грижу) та абдомінопластику (пластику живота).

Загалом вони видалили понад 15 кілограмів зайвої шкіри та жиру.

Наразі жінка почувається добре – її виписали додому.

Обережно: фото можуть шокувати! Повну версію опублікувала лікарня у Facebook

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