"Терпіла незручності 10 років": у Луцьку медики видалили жінці 15-кілограмову грижу. ФОТО

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
8947
28 січня 2022

У Луцьку 67-річній жінці видалили 15-кілограмову килу, яка заважала ходити.

Кила мучила жінку понад 10 років, повідомляє Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади.

Пацієнтка звернулася до лікарні зі скаргами на великий живіт.

Реклама:

Він заважав їй ходити та робити гігієнічні процедури, особливо влітку.

Фото: Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади/Facebook

Виявилося, що у жінки була невправима вентральна кила (випинання органів черевної порожнини після операції) гігантських розмірів.

Згодом у відділенні загальної хірургії пацієнтку прооперували під загальним наркозом.

Операцію провів хірург і заступник медичного директора з хірургічної допомоги Олександр Федорчук.

Реклама:
 Фото: Медичне об'єднання Луцької міської територіальної громади/Facebook

Лікарі виконали герніопластику (усунули грижу) та абдомінопластику (пластику живота).

Загалом вони видалили понад 15 кілограмів зайвої шкіри та жиру. 

Наразі жінка почувається добре – її виписали додому.

Обережно: фото можуть шокувати! Повну версію опублікувала лікарня у Facebook

Вас також може зацікавити:

"Не могла їсти й пити": львівські лікарі вперше в Україні оперували стравохід жінки за допомогою робота

Новорічна суперечка: на Львівщині чоловік ковтнув ручку і потрапив на операційний стіл

У Львові прооперували чоловіка, який через зігнуті ноги ходив лише навприсядки

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 2042
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2921
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20717
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій