Новорічна суперечка: на Львівщині чоловік ковтнув ручку і потрапив на операційний стіл

Олена Барсукова спеціально для УП.Життя
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20 січня 2022

На Львівщині чоловік побився об заклад з друзями і проковтнув кулькову ручку.

Вона стала поперек у шлунку і пробила його з двох боків, а в черевну порожнину потрапила інфекція.

Постраждалого прооперували лікарі Першого територіального медичного об’єднання, повідомляє Zaxid.net.

26-річний чоловік з Пустомитівщини святкував Новий рік з друзями. 

Вони напились і побились об заклад. 

Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Чоловік сказав, що проковтне кулькову ручку, яку побачив у цей момент.

І проковтнув.

Наступного дня він відчув біль у шлунку, але до лікарів не звертався, сподіваючись, що все мине. 

Однак біль посилювався, і за 4 дні чоловіка забрала швидка.

"Чоловік скаржився на біль у шлунку, який не проходить. Ми зробили йому гастроскопію і побачили у шлунку кулькову ручку, яка стала поперек. 

Чоловік зізнався, що ковтнув її спеціально під час спору. Дістати ручку ендоскопічно було неможливо, довелося чоловіка оперувати", – розповів завідувач хірургічного відділення №1 лікарні Гнат Герич у коментарі Zaxid.net.

Операція тривала 2 години.

Її ускладнювало те, що пацієнт раніше мав операції на шлунку, тож там було багато зростів. 

Зрештою, ручку зі шлунка дістали, а інфекцію вилікували.

Пацієнта також оглянули психіатри – жодних відхилень не виявили.

Наразі пацієнт у "задовільному стані", а перед Водохрещем його виписали з лікарні.

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