Новорічна суперечка: на Львівщині чоловік ковтнув ручку і потрапив на операційний стіл

На Львівщині чоловік побився об заклад з друзями і проковтнув кулькову ручку.
Вона стала поперек у шлунку і пробила його з двох боків, а в черевну порожнину потрапила інфекція.
Постраждалого прооперували лікарі Першого територіального медичного об’єднання, повідомляє Zaxid.net.
26-річний чоловік з Пустомитівщини святкував Новий рік з друзями.
Вони напились і побились об заклад.
|Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos
Чоловік сказав, що проковтне кулькову ручку, яку побачив у цей момент.
І проковтнув.
Наступного дня він відчув біль у шлунку, але до лікарів не звертався, сподіваючись, що все мине.
Однак біль посилювався, і за 4 дні чоловіка забрала швидка.
"Чоловік скаржився на біль у шлунку, який не проходить. Ми зробили йому гастроскопію і побачили у шлунку кулькову ручку, яка стала поперек.
Чоловік зізнався, що ковтнув її спеціально під час спору. Дістати ручку ендоскопічно було неможливо, довелося чоловіка оперувати", – розповів завідувач хірургічного відділення №1 лікарні Гнат Герич у коментарі Zaxid.net.
Операція тривала 2 години.
Її ускладнювало те, що пацієнт раніше мав операції на шлунку, тож там було багато зростів.
Зрештою, ручку зі шлунка дістали, а інфекцію вилікували.
Пацієнта також оглянули психіатри – жодних відхилень не виявили.
Наразі пацієнт у "задовільному стані", а перед Водохрещем його виписали з лікарні.
Вас також може зацікавити:
У Львові прооперували чоловіка, який через зігнуті ноги ходив лише навприсядки
У Львові лікарі провели складну операцію на спинному мозку 5-річної дитини. Тепер вона зможе ходити
"7 років страждала": у Львові прооперували дівчинку, в якої не відкривався рот
Чому не можна пити алкоголь на голодний шлунок – пояснюють експерти
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.