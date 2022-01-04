В Україні дозволили бустерну дозу COVID-вакцини для людей віком 60+

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися раніше.

Літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше за 6 місяців після другого щеплення.

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook.

Реклама:

"Отримати бустерну дозу люди віком 60+ можуть через 6 місяців з дати другого щеплення від COVID-19, оптимально в період від 6 до 9 місяців", – написав він.

Відповідний наказ Ляшко підписав за рекомендацією Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики.

Фото: Artem Podrez/Pexels

Перевагу у бустерній вакцинації надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина до цього.

Наприклад, якщо перші два щеплення було зроблено вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech – бустерне щеплення краще робити вакциною Comirnaty/Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами, наголошує міністр.

Реклама:

Також у МОЗ змінили схеми використання різних вакцин проти COVID-19.

Тепер вакцину CoronaVac можна поєднувати з векторними (AstraZeneca) та мРНК-вакцинами (Moderna або Comirnaty від Pfizer).

Водночас після Moderna або Pfizer тепер можна застосовувати вакцину AstraZeneca.

Мінімальний інтервал між дозами становить 28 днів.

Щодо вакцинації вагітних, то жінкам, які отримали першу дозу вакцини CoronaVac, а потім завагітніли, для другої дози перевагу слід надавати мРНК-вакцинам Pfizer або Moderna.

Раніше бустерне щеплення в Україні могли отримати лише медичні працівники та співробітники будинків інтернатного типу.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили, чим бустерне щеплення відрізняється від додаткового.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.