У 2020 році люди надзвичайно надіялися на 2021-й. На те, що пандемія завершиться, на вакцини проти COVID-19, які ось-ось мали стати загальнодоступними.

Вакцини таки з'явилися у широкому доступі, але коронавірус не зник.

За весь час пандемії на COVID-19 у світі захворіло щонайменше 289 млн людей, померло – майже 5,5 млн.

В Україні заразилося більше 3,6 млн, померло – більше 96 тис.

Країни обмежили в’їзд для нещеплених, вакцинація стала обов’язковою для деяких професій, щепленим почали видавати 1000 гривень за COVID-вакцинацію.

"Українська правда. Життя" від початку пандемії COVID-19 стежить за розвитком ситуації, за інформацією, яка наразі відома про захворювання, за даними про вакцини і ліки, які можуть врятувати людство від коронавірусу SARS-CoV-2.

Усю відому інформацію станом на 2020 рік можна прочитати у тексті "Що світ знає про COVID-19". Про нові дані, які з’явилися упродовж 2021-го, ви можете дізнатися у цьому матеріалі.

Про штами COVID-19

Від початку пандемії COVID-19 коронавірус SARS-CoV-2, що спричиняє COVID-19, почав мутувати, що призвело до появи різних варіантів вірусу.

Всесвітня організація охорони здоров’я вже використала 13 букв грецького алфавіту на означення штамів, які зафіксували за час існування COVID-19.

Частина мутацій виявилася непримітною та такою, що не становить загрози. Однак два штами про себе заявили чи не найбільш гучно. Йдеться про Дельту та Омікрон.

Вони обоє – більш заразні за своїх попередників. Дельта – ще й більш небезпечний. Омікрон наразі вивчають.

Наявні дані стосовно обох штамів можна прочитати у текстах:

Нові симптоми COVID-19

З появою нових штамів деякі симптоми COVID-19 також змінилися.

Найбільше наразі вирізняються ознаки COVID-варіанту Дельта. Омікрон, хоч і заразніший, має схожі симптоми до початкового SARS-CoV-2.

Головним симптомом для людей з Дельтою вважають головний біль, за яким йде біль в горлі, нежить і лихоманка.

Втрата нюху не входить в число 10 основних симптомів, які проявляються у людей зі штамом Дельта, але ще залишається однією з ознак.

Основні симптоми штаму Дельта:

головний біль,

біль в горлі,

нежить,

лихоманка.

Основні симптоми оригінального коронавірусу SARS-CoV-2:

лихоманка,

кашель,

утруднене дихання,

втома,

болі в м'язах або тілі

головний біль,

втрата смаку чи нюху.

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Інфографіка від центру громадського здоров'я

Вакцини проти COVID-19

Ще 31 грудня 2020 року ВООЗ схвалила першу COVID-вакцину від Pfizer/BioNTech.

Упродовж року ВООЗ також одобрила вакцини від:

Pfizer-BioNTech,

Moderna,

Oxford/AstraZeneca,

Covishield (формула AstraZeneca, виробник Інститут сироватки крові Індії),

Sinovac Biotech (більш відома під назвою CoronaVac),

Johnson & Johnson,

Covaxin,

Sinopharm,

Novavax,

COVOVAX (формула Novavax, виробник Інститут сироватки крові Індії).

Першою, хто отримав вакцину проти COVID-19, стала 90-річна Маргарет Кінан з Північної Ірландії. Її щепили препаратом від Pfizer/BioNTech ще 8 грудня 2020 року.

В Україні першим вакцинувався черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко 24 лютого.

За три місяці Україна вакцинувала однією дозою перший мільйон людей.

Утім, темпи щеплення були і залишаються недостатньо швидкими.

Наразі в Україні використовують:

AstraZeneca (Covishield та AstraZeneca-SKBio),

Pfizer-BioNTech (Comirnaty),

Sinovac Biotech (CoronaVac),

Spikevax (Moderna).

Дані стосовно ефективності вакцин постійно змінюються у зв’язку зі збільшенням кількості реальних даних та появою нових штамів.

AstraZeneca

Це векторна вакцина, яка використовує аденовірус, що спричиняє застуду в шимпанзе. У вірус вмонтована "інструкція" для виготовлення специфічних білків коронавірусу. Вектор доставляє цю "інструкцію" в клітини організму людини та допомагає виробляти імунітет проти COVID-19.

Ефективність

Спершу ефективність вакцини AstraZeneca проти початкової версії SARS-CoV-2 коливалася від 62% до 90% залежно від дозування.

Проти Дельти AstraZeneca залишилася ефективною – дві дози вакцини захищають орієнтовно на 60% проти симптоматичного захворювання. Однак вчені дослідили, що рівень захисту з часом зменшується.

Вакцина показала ефективність 69% проти високого вірусного навантаження через 14 днів після другої дози, знизившись до 61% через 90 днів.

Для того, щоб захиститися від COVID-штаму Омікрон, двох доз AstraZeneca може бути замало. Однак третя доза збільшує захист від симптоматичного перебігу коронавірусу до 70-75%.

Тромбози після вакцинації AstraZeneca

До вакцини стали ставитися з підозрою після того, як виявили дуже рідкісний побічний ефект – тромбози у незвичних місцях, які інколи спричиняли смерть у пацієнтів.

Згодом вчені визначили ймовірну причину утворення тромбів після вакцинації AstraZeneca.

За їхніми словами, рідкісні реакції у вигляді тромбозу виникають тому, що аденовірус, який є в складі вакцини, зв’язується зі специфічним білком у крові, відомим як фактор тромбоцитів 4 (PF4). Цей процес може спричинити ланцюгову реакцію в імунній системі, яка й призводить до утворення тромбів.

Детально про побічні ефекти вакцин проти COVID-19.

Pfizer-BioNTech

Це інноваційна мРНК-вакцина, яка містить генетичні "інструкції", які допомагають нашому імунітету захиститись від COVID-19.

У ній міститься не вбитий вірус, і не його шматок, а РНК вірусу, яка має в собі ці інструкції, що навчають наш організм виробляти захисні антитіла.

Ефективність

Ефективність вакцини Pfizer Inc / BioNTech в запобіганні зараженню COVID-19 знижується до 47% з 88% через шість місяців після другої дози.

Утім, захист вакцини від госпіталізації і смерті залишався високим – 90% – протягом як мінімум шести місяців, навіть проти дуже заразного "Дельта"-варіанту.

Препарат також виявився менш ефективним проти COVID-штаму Омікрон.

Дослідження показало, що у період з 15 листопада по 7 грудня люди, які отримали дві дози вакцини, мали 70% шансів уникнути госпіталізації порівняно з 93% під час хвилі Дельти.

Також захист від зараження COVID-19 впав із 80% до 33%.

Водночас розробники заявили, що три дози вакцини повинні забезпечити високий рівень захисту проти Омікрону.

Moderna

Ця вакцина побудована на основі такої ж технології, як і Pfizer.

Ефективність

Початково ефективність вакцини Moderna проти COVID-19 становила приблизно 94,1%, починаючи з 14 днів після першої дози.

Проти Дельти захист Moderna трохи знижується, утім вакцина залишається на 96% ефективною проти госпіталізації COVID-19 і на 87% – проти зараження.

Водночас дві дози вакцини виявилися недостатньо ефективними для нейтралізації Омікрону. Та у Moderna заявили про ефективність бустерної дози своєї вакцини.

CoronaVac

Це інактивована вакцина, яка містить "вбитий" вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Ефективність

Спершу розробники заявляли, що ефективність цієї вакцини проти початкового варіанту вірусу становить 78%. Згодом дослідження проілюстрували, що загальний рівень захисту CoronaVac нижче 60%, але вище 50%. В середньому він становив 50,4%.

Більш повні дані щодо ефективності вакцини CoronaVac показали: CoronaVac може запобігти 50% будь-яким випадкам, 78% середньої тяжкості і 100% важким симптомам і летальним випадкам COVID-19.

Дослідження серед мешканців Китаю віком 18–59 років під час спалаху штаму Дельта виявили, що дві дози вакцини мали ефективність у 59% проти симптоматичного перебігу COVID-19, 70,2% проти середньої форми важкості захворювання і 100% проти важких випадків.

Також розробники заявили, що третя доза вакцини підвищує активність антитіл проти Дельти.

З Омікроном ситуація складніша. Загалом CoronaVac не достатньо захищає людину проти цього COVID-штаму. Навіть бустерна доза препарату не виробляє потрібної кількості антитіл проти Омікрону.

Утім, порівнювати рівень ефективності різних вакцин – не зовсім коректно. У дослідженнях можуть бути різні вибірки, різний аналіз і різні форми COVID-19.

Що також важливо знати про COVID-вакцини:

Препарати проти COVID-19

Коли у 2020 році вибухнула пандемія COVID-19, дослідники щосили намагалися знайти методи лікування та засоби, які могли б врятувати життя людей, інфікованих коронавірусом.

Згодом з’явилися препарати, які допомагали одужувати хворим з COVID-19, утім жоден з них не лікував коронавірус.

Наприкінці 2021 року дві компанії оголосили про розробку пігулок від COVID-19. Йдеться про "Молнупіравір", розроблений компанією Merck та "Паксловід" від Pfizer.

"Молнупіравір"

Засіб знижує здатність SARS-CoV-2 розмножуватися в клітинах організму і таким чином сповільнює подальший розвиток COVID-19.

"Молнупіравір" призначений для людей з легким або помірним перебігом COVID-19, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

На початку листопада Велика Британія стала першою у світі, яка схвалила "Молнупіравір".

У грудні 2021 року Україна уклала контракт на закупівлю "Молнупіравіру".

23 грудня у США дозволили використовувати "Молнупіравір" для екстреного застосування.

Водночас Франція відмовилася від цих COVID-таблеток через невтішні дані випробувань ефективності препарату.

Під час останнього дослідження таблетки знижували ризик госпіталізацій та смертей лише на 30%, хоча попередні дані показували 50% ефективності.

"Паксловід"

"Паксловід" – противірусні таблетки, призначені для застосування після появи симптомів у людей із високим ризиком тяжкого захворювання.

Клінічні дослідження показали, що "Паксловід" знижує ризик госпіталізації або смерті на 89% у людей із груп ризику.

У США та ЄС вже схвалили препарат для екстреного використання. Україна підписала договір з Pfizer про умови закупівлі цих ліків.

Прогнози на 2022 рік

Усього кілька тижнів тому епідеміологи передбачали, що країни почнуть виходити з пандемії у 2022 році.

Експерти очікували, що COVID-19 почне перетворюватися на захворювання з менш серйозними періодичними чи сезонними спалахами. А вакцинація зможе охопити більшість населення світу.

Але швидке поширення COVID-штаму Омікрон, і його очевидна здатність повторно заражати людей з більшою швидкістю, ніж його попередники, підривають цю надію, повідомляють у Reuters.

То чи закінчиться пандемія у 2022 році?

Деякі вчені не зовсім готові відмовитись від надії на те, що деякі частини світу вийдуть із пандемії наступного року. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, більше 270 мільйонів людей було інфіковано COVID-19, водночас приблизно 57% світового населення отримали принаймні одну дозу вакцини, що є потенційним захистом, якого не існувало два роки тому.

"Навіть якщо цей імунітет не так добре працює проти Омікрону, це не означає, що він марний. Він ефективніший проти серйозного перебігу, ніж проти зараження", – розповідає доктор Девід Дауді, епідеміолог-інфекціоніст з Університету Джона Хопкінса.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що 2022 рік може стати останнім роком пандемії COVID-19, якщо "країнам вдасться покінчити з несправедливістю та нерівністю при розподілі вакцин".

Утім, 2021 рік показав, що проблема, зокрема в Україні, не лише із забезпеченістю вакцинами, а й зі ставленням українців до вакцинації.

Станом на листопад 2021 року, 54,6% невакцинованих не збиралися робити COVID-щеплення.

Серед причин:

недовіра до вакцин;

думка, що вакцинація несе більше ризиків, аніж сам COVID-19;

страх побічних реакцій після щеплення.

Тому, ймовірно, пандемія може не завершитися у 2022 році.

Зокрема, головний санітарний лікар Ігор Кузін прогнозує, що у другій половині січня і в лютому відбудеться сплеск захворювання на COVID-19 в Україні.

Українські експерти назвали три сценарії розвитку пандемії COVID-19 в Україні.

Перший: вірус із часом зможе адаптуватися до своїх носіїв

Адаптація коронавірусу до організму людини призведе до більшої кількості випадків, але менш тяжкого перебігу хвороби та нижчої летальності.

Другий: стагнація

Вірус не адаптується, але й більш серйозних штамів не зʼявиться.

Третій: загострення

Вірус може мутувати до більш агресивного штаму, який буде більш заразним та летальним за попередні.

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